Podnikateľské združenia vyzývajú k zodpovednej voľbe sudcov ÚS

Bratislava 21. januára (TASR) - Ústavný súd (ÚS) je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Na zodpovedný prístup k voľbe jeho sudcov preto vyzývajú poslancov Národnej rady (NR) SR aj zamestnávateľské združenia a obchodné komory hlásiace sa k Iniciatíve za vládu zákona (Rule of Law). Informovala o tom Natália Spodniak z Americkej obchodnej komory v SR.



"Demokratické hodnoty a charakter právneho štátu, ktoré ústavný súd ochraňuje a spoluvytvára, majú zásadný vplyv na stabilitu a kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku. Funkčný právny štát považujeme za nevyhnutný predpoklad pre stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie a túto myšlienku už niekoľko rokov presadzujeme prostredníctvom našich aktivít," uviedla.



Keďže ÚS tvoria jeho sudcovia, je podľa iniciatívy nutné, aby poslanci vybrali takých kandidátov, ktorých odbornosť a morálny kredit poskytnú dostatočné záruky pre riadny výkon ich funkcie. "Sme presvedčení, že medzi navrhnutými kandidátmi je dostatočný počet kvalitných právnikov, ktorí svojimi odbornými skúsenosťami a morálnym kreditom požívajú rešpekt a dôveru širokej verejnosti," doplnila.



Kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR čaká tento týždeň vypočúvanie v parlamentnom ústavnoprávnom výbore. O miesto na ÚS má záujem celkovo 40 uchádzačov. Verejné híringy sa začnú v stredu 23. januára. Výbor si na ne vyhradil tri dni.



Voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi NR SR so začiatkom 29. januára. Následne budúcich sudcov ústavného súdu vymenuje do funkcie spomedzi navrhnutých kandidátov prezident SR. Deviatim vymenovaným ústavným sudcom začne plynúť 12-ročné funkčné obdobie dňom zloženia sľubu ústavného sudcu.