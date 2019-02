Podpisy na odvolávanie M. Lubyovej odovzdá opozícia po voľbe ÚS

Lubyová má čeliť odvolávaniu pre problémy s prideľovaním stimulov pre projekty na výskum a vývoj.

Bratislava 11. februára (TASR) - Podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze s cieľom vysloviť nedôveru ministerke školstva Martine Lubyovej (nom. SNS) odovzdá opozícia ešte tento týždeň, a to po absolvovaní voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Pre TASR to potvrdila šéfka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. Voľba je naplánovaná na utorok (12. 2.), prípade druhé kolo by mohlo byť o deň neskôr.



Pod iniciovanie takejto schôdze sa musí podpísať aspoň 30 poslancov, predseda NR SR ju potom musí zvolať do siedmich dní. Remišová tvrdí, že ich má už 37, okrem poslancov OĽaNO sa doteraz pridali aj SaS, Sme rodina a nezaradení okolo Miroslava Beblavého.



Lubyová má čeliť odvolávaniu pre problémy s prideľovaním stimulov pre projekty na výskum a vývoj. Ministerka už vyhlásila, že ona sama odstúpiť neplánuje. "Určite nie na základe toho, že hodnotitelia nevyplnili poriadne nejaké hárky. Tu už je potrebné zaoberať sa kvalitou hodnotiteľov a kvalitou hodnotenia vedeckých projektov na Slovensku ako celku. Máme problém s hodnotením. Je to možno nepriamo spojené aj s tým, že hodnotitelia sú atakovaní, politizovaní a kriminalizovaní a ešte viac to odrádza ľudí, aby chceli hodnotiť projekty," uviedla Lubyová.



Podľa jej slov opozícia nechce o stimuloch diskutovať. "Neprejavila záujem diskutovať na pôde parlamentného školského výboru, nechceli ani mimoriadny výbor," povedala s tým, že opozícii ide len o politické divadlo.



Lubyová potvrdila, že na sekcii vedy a techniky na ministerstve školstva plánuje urobiť audit, aby sa zabezpečilo, že kontrola bude vykonávaná dôkladnejšie. Pripomenula, že už prijali disciplinárne a personálne opatrenia. "Chcem, aby sme tam urobili audit, aby sme mali istotu do budúcnosti, že všetko bude v systéme klapať," povedala. Ministerka si myslí, že v koalícii má podporu. Dodala, že sa s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) priebežne rozpráva.



Predstavitelia hnutia OĽaNO avizovali, že podávajú trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu a trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa v kauze dotácií projektov na ministerstve školstva. Podľa Remišovej sa ukázalo množstvo pochybení a nezrovnalostí, ktoré šéfka rezortu doteraz "nedokázala hodnoverne vysvetliť". "Som presvedčená, že ide o zjavný podvod. Pretože s 94 bodmi bol projekt (NaviDate) tesne nad čiarou a od štátu dostal vyše 700.000 eur. Ak by počet v hodnotení nebol zmenený, tak projekt tejto firmy by v celkovom hodnotení skončil výrazne nižšie a predbehli by ho iné firmy. Tento projekt by peniaze nedostal, keby tam bol pôvodný počet 84 bodov," uviedla Remišová.



Zároveň vyzvala premiéra Pellegriniho, aby Lubyovú odvolal. "Nie je predsa možné, aby sme vo vláde mali ministerku, ktorá sa viac ako mesiac snaží tieto praktiky ospravedlňovať a zavádza občanov Slovenska," dodala Remišová.