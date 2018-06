Zástupcovia regiónu sa stretli s premiérom pre rozhodnutie MŽP SR

Podľa predsedu Základnej organizácie OZ KOVO Podpolianskych strojární v Detve Stanislava Ľuptákaopäť vznikla napätá atmosféra v regióne.

Bratislava 20. júna (TASR) – Zástupcovia regiónu Podpoľania sa v stredu na Úrade vlády SR stretli s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a predstaviteľmi kabinetu. Dôvodom bolo opätovné rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR z januára tohto roku o určení prieskumného územia v rovnakom priestore, ako je dobývacie územie, len je osemkrát väčšie a zasahuje celý areál Podpolianskych strojární.



"Požiadali sme o stretnutie pána premiéra, pretože sa opäť otvorila vec, ktorá už bola dávno ukončená, a teda ťažba zlata v lokalite Podpoľania," povedal predseda OZ KOVO Emil Machyna. Podľa predsedu Základnej organizácie OZ KOVO Podpolianskych strojární v Detve Stanislava Ľuptáka tak opäť vznikla napätá atmosféra v regióne.



Zástupcovia regiónu, ako aj OZ KOVO Podpolianskych strojární sa v stredu stretli okrem Pellegriniho s ministrom životného prostredia Lászlóm Sólymosom (Most-Híd) a ministrom hospodárstva Petrom Žigom (Smer-SD).



O dobývací priestor žiadala podľa Ľuptáka spoločnosť zo Stupavy. "Ten, komu bolo určené prieskumné územie, je tá istá spoločnosť zo Stupavy a táto istá spoločnosť sa súdi so štátom, pretože zastavil konanie o určenie dobývacieho priestoru. Takže je za tým nejaký záujem, ktorý neidentifikujeme pozitívne pre región," povedal. Región Podpoľania nemôže byť podľa jeho slov o ťažobnom priemysle a povrchových baniach, keďže "je tam krásna príroda".



Určenie dobývacieho priestoru alebo geologický prieskum je jedna etapa, ťažba je konečná záležitosť, vysvetlil Ľupták s tým, že tento proces obyvateľov znepokojuje. "Že vôbec niekto v priestore, kde je priemyselný park, uvažuje o povrchovej bani," poznamenal. Rezort životného prostredia však podľa jeho slov aj napriek ich nevôli rozhodol o ďalšom geologickom prieskume na väčšom priestore pre firmu, ktorá sa súdi so štátom o dobývací priestor.



Podobný projekt predložený štátnym orgánom už existoval, pripomenul Ľupták. "Uvažovalo sa v ňom úplne vážne o povrchovej bani s hĺbkou 250 metrov a priemerom 700 metrov, v ktorej sa malo vyťažiť 30 miliónov ton zeminy a luhovať ju kyanidovým luhom," priblížil s tým, že to všetko v blízkosti areálu Podpolianskych strojární Detva, kde podniká približne 50 firiem. Vznikla teda podľa neho opäť obava, že príde proces, ktorý už raz absolvovali.



"Na stredajšom stretnutí premiér aj minister životného prostredia dali jasný signál, že sú ochotní hľadať cestu, ako tieto veci v rámci možnej legislatívy zastaviť, aby nebol ohrozený región," povedal Machyna s tým, že prísľuby sú a veria, že sa dotiahnu do konca.



Podľa ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa nejde v regióne Podpoľania o ťažbu, ale len o geologický prieskum. "Vymenili sme si poznatky a budeme situáciu riešiť ďalej, ale ťažba tam momentálne určite nehrozí," povedal.