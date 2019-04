Cieľom je naučiť návštevníkov takýchto zariadení to, ako si dezinfekciu účinne aplikovať, a tak zabrániť prenosu infekcií.

Bratislava 29. apríla (TASR) – Podujatie Deň čistých rúk upozorní na dôležitosť správnej hygieny v zdravotníckych zariadeniach a nemocniciach. Jeho druhý ročník sa na Slovensku bude konať v dňoch 2. a 3. mája. Cieľom je naučiť návštevníkov takýchto zariadení to, ako si dezinfekciu účinne aplikovať, a tak zabrániť prenosu infekcií. V pondelok o tejto téme hovorili na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR viacerí odborníci.



"Dôsledná hygiena rúk v zdravotníckych zariadeniach je najjednoduchší, najlacnejší a najefektívnejší spôsob ochrany a prevencie šírenia nozokomiálnych nákaz a rezistencií na antibiotiká, no iba za predpokladu, že sa vykonáva správne a v správnom momente," uviedla vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Mária Štefkovičová.



Nemocničná epidemiologička z Oddelenia nemocničnej hygieny a epidemiológie Fakultnej nemocnice Trnava Jaroslava Brňová upozornila, že ľudia, ktorí prichádzajú do nemocnice napríklad za účelom návštevy svojich blízkych, môžu na svojich rukách priniesť rôzne vírusy a baktérie. "Platí to aj v opačnom prípade, zdravý človek sa môže nakaziť v nemocnici. Pri príchode aj odchode z každého zdravotníckeho zariadenia je preto nevyhnutné si ruky správne vydezinfikovať. Môžeme tak zabrániť nakazeniu seba i hospitalizovaných pacientov či personálu zariadenia," priblížila.



Nedostatočná hygiena rúk môže viesť k ochoreniam tráviaceho traktu, akými sú napríklad rotavírusová a novovírusová hnačka a žltačka typu A, k ochoreniam kože a slizníc, k chrípke či nádche a tiež k infekciám rán. Kým na bežnú hygienu v domácnostiach či v práci stačí mydlo, odborníci zdôrazňujú, že v nemocničnom prostredí je potrebná dezinfekcia alkoholom.



"Ministerstvo zdravotníctva pracuje na viacerých krokoch, ktoré pomôžu v tejto oblasti. Pracujeme napríklad na tvorbe postupov pre výkon prevencie, zriadili sme pracovnú skupinu, ktorá sa touto problematikou a prípravou postupov zaoberá," povedal štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik. Predpokladá, že tieto opatrenia sa do praxe dostanú do konca roka. Ako dodal, MZ SR robí aj ďalšie opatrenia a apeluje na to, aby hygiena rúk bola v zdravotníckych zariadeniach maximálne dodržiavaná.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) si Svetový deň čistých rúk pripomína 5. mája. Do kampane je zaregistrovaných 21.924 zdravotníckych zariadení v 182 krajinách sveta, z toho 38 zariadení na Slovensku.