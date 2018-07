Festival Pohoda otvoril Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

Na Pohode vystúpi viac ako 150 interpretov z 30 krajín sveta. Celkovo čaká na návštevníkov vyše 300 hudobných, tanečných či divadelných vystúpení a rôznych performance.

Trenčín 6. júla (TASR) – Na letisku v Trenčíne sa začal vo štvrtok podvečer dvadsiaty druhý festivalu Pohoda. Vystúpi na nej viac ako 150 interpretov z 30 krajín sveta. Celkovo čaká na návštevníkov vyše 300 hudobných, tanečných či divadelných vystúpení a rôznych performance. Mimoriadne silne bude zastúpené aj vizuálne umenie.



Na hlavnom pódiu festival otvoril Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala. Svetovo známe slovenské komorné teleso pod vedením Ewalda Danela ponúklo Biblické piesne, opus 99 Antonína Dvořáka, Musica Slovaca skladateľa Ilju Zeljenku, Leto z autorskej dielne Antonia Vivaldiho či Mozartovo Ave verum. Tento koncert bol výnimočný tým, že organizátori prizvali zbory z celej krajiny, aby sa pripojili k účinkujúcim. Elegantný bol záver vystúpenia, keď mnohopočetný zbor na pódiu a diváci pred pódiom zaspievali hymnickú pieseň Eugena Suchoňa Aká si mi krásna. Koncert venovala Pohoda pamiatke Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka.



Slovenský komorný orchester je od svojho založenia v roku 1960 jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti slovenskej vážnej hudby. Jeho vznik je spojený s menom huslistu a umeleckého vedúceho . Bohdana Warchala (*1930 – †2000), ktorý ho viedol plných 40 rokov. Pod jeho umeleckým vedením zažil orchester zlatú éru, predstavil sa na najvýznamnejších koncertných pódiách a hudobných festivaloch Európy, severnej a južnej Ameriky, Ázie i Austrálie. Pre domáce a viaceré zahraničné nahrávacie spoločnosti súbor nahral vyše sto titulov hudby rôznych štýlových období. Od januára 2001 je umeleckým vedúcim orchestra Warchalov žiak Ewald Danel.



O festival bol medzi fanúšikmi veľký záujem, kapacita 30.000 bola vypredaná už pred začiatkom tohto multižánrového podujatia. Na návštevníkov čakajú viaceré novinky, medzi nimi zberné miesta, kde za pomoci asistentov môžu návštevníci odnášať a následne triediť odpad až na druhotné suroviny, čo predpokladá ešte čistejšie a príjemnejšie gastro zóny. Pre fajčiarov sú pripravené osobné a veľkokapacitné popolníky, nádoby na stoloch a betónové misy naplnené pieskom. Kvetinovú lúku nahradí tento rok iniciatíva Pohoda F(Lovers), kde návštevníci prinášajú vlastné kvety. Ďalšou dôležitou novinkou sú aj špeciálne náramky pre návštevníkov mladších ako 18 rokov. Pestrý program čaká na rodiny s deťmi vo Family parku či diskusie s hosťami v debatných stanoch. Festival pripravil aj mimoriadny vlak z Košíc a Bratislavy do Trenčína, rovnako v nedeľu 8. júla na spiatočnej trase, pričom vypravené vlaky sprevádzajú špeciálni koordinátori.



Na festivale sa počas troch dní predstavia viacerí známi interpreti či skupiny, medzi nimi The Chemical Brothers, Ziggy Marley, Sixto Rodrigues, LP, Blossoms, Little Dragon, Aurora, Mitch & Mitch, GusGus, z domácich Jana Kirschner, Polemic, Billy Barman, či Puding pani Elvisovej.