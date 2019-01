Poisťovniam pribúdajú hlásenia škôd spôsobených snehovou kalamitou

Najviac škôd na majetku evidujú poisťovne najmä v Žilinskom kraji, na Orave, Kysuciach, výnimkou však nie je ani Prešovský či Bratislavský kraj.

Bratislava 18. januára (TASR) - Poisťovniam pribúdajú hlásenia škôd na majetku pre snehové kalamity v niektorých oblastiach Slovenska. Intenzívne snehové zrážky spôsobili výpadky elektriny, sneh poškodil strechy domov a budovy. Počasie spôsobilo škody aj na osobných motorových vozidlách.



Najviac škôd na majetku evidujú poisťovne najmä v Žilinskom kraji, na Orave, Kysuciach, výnimkou však nie je ani Prešovský či Bratislavský kraj. Len za posledný týždeň eviduje UNIQA poisťovňa niekoľko desiatok nahlásených poistných udalostí, ktoré sa týkajú najmä poškodenia domov a budov následkom ťarchy snehu a námrazy. Snehová masa a ľad poškodili najmä strechy domov, nosné konštrukcie budov či odkvapové rúry. Náporom snehu, ktorý navyše oťažel po intenzívnom daždi, nemali šancu odolať letné altánky a prístrešky. Viaceré hlásenia sa tiež týkali škôd na majetku, ktoré spôsobil zosuv snehu nahromadeného na streche na okolité stavby či motorové vozidlá. "Všetky nahlásené udalosti registrujeme, obhliadky však v niektorých prípadoch zatiaľ komplikuje pretrvávajúce množstvo snehu. Celkový rozsah škôd budeme preto môcť stanoviť až po odstránení snehovej masy v najkritickejších lokalitách," priblížil Miroslav Dvoran z oddelenia likvidácie škôd na majetku UNIQA poisťovne.



Poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa eviduje 350 škôd spôsobených ťarchou snehu. "Výška škody sa v závislosti od rozsahu poškodenia pohybuje v stovkách eur," uviedla špecialistka externej komunikácie poisťovne Helena Kanderková. Tiež ide prevažne o škody spôsobené ťarchou snehu na hospodárskych budovách, stajniach, drevárňach, na plotoch, ale tiež o poškodené a odtrhnuté ríny na rodinných domoch či zatečené stropy a múry.



Niekoľkonásobný nárast počtu škodových udalostí eviduje aj ČSOB poisťovňa. "Doposiaľ najväčšiu škodu evidujeme v prípade preborenej strechy na priemyselnej hale v odhadovanej výške asi 80.000 eur. Škody nám klienti hlásia najčastejšie v dôsledku snehu, ktorý poškodil rodinné domy a automobily," potvrdila hovorkyňa poisťovne Anna Jamborová.



Poisťovňa Generali zaznamenala v súvislosti so snehovou kalamitou od začiatku roka škody na majetku vo výške viac ako 110.000 eur. "Výška škôd sa v nasledujúcich dňoch pravdepodobne ešte zvýši o ďalšie doteraz nenahlásené poistné udalosti," uviedla vedúca komunikácie v poisťovni Monika Majerčíková. Viaceré poistné udalosti však klientom Generali okrem snehu spôsobili aj povodeň a záplava či atmosférické zrážky, keď topiaci sa sneh zapríčinil zatopenie strechy či pleseň na navlhnutých stenách. "Zaznamenané boli aj poistné udalosti z dôvodu víchrice či búrlivého vetra," doplnila Majerčíková s tým, že hlásené boli aj početné poistné udalosti spôsobené šmykom a nedostatočným ubrzdením vozidiel z dôvodu námrazy a snehu na cestách.



Komunálna poisťovňa eviduje v súvislosti so snehovou kalamitou 42 poistných udalostí na majetku a vozidlách. "Nahlásené škody predbežne dosiahli sumu 32.000 eur. Najčastejšie klienti nahlasujú škody na majetku," potvrdil PR manažér poisťovne Dalibor Mihalkin.



Klienti majú viaceré možnosti, ako škody nahlásiť. Môžu tak urobiť telefonicky, mailom, online prostredníctvom webu poisťovne alebo osobne. Mali by tak urobiť v čo najkratšom čase. "Ak je to možné, je potrebné zabrániť ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu spôsobenej škody. S odstraňovaním následkov alebo opravou je však nutné počkať do obhliadky poisťovne," upozornila Majerčíková. Ak je nevyhnutné z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov začať s odstraňovaním škôd skôr, tak je potrebné ich dôkladne zdokumentovať odfotografovaním.