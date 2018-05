Pojednávanie s Martinom M. v kauze myzofilných útokov sa nekonalo

Z dôvodu, že súd nemal doručené upovedomenie jednej z poškodených.

Bratislava 23. mája (TASR) - Krajský súd (KS) v Bratislave v stredu opäť odročil verejné zasadnutie - odvolacie konanie vo veci Martina M., ktorého prokurátor obžaloval v prípade myzofilných útokov močom či exkrementmi na ženy, ktoré sa stali v roku 2015 v Bratislave. Odvolacie konanie bolo odročené aj koncom apríla.



KS odročil najnovšie verejné zasadnutie na 27. júna. "A to z dôvodu, že súd nemal doručené upovedomenie jednej z poškodených. Aby boli splnené všetky zákonné podmienky na verejné zasadnutie, súd najnovšie zabezpečí doručenie v súčinnosti s príslušníkmi Policajného zboru," vysvetlil v stredu pre TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.



Okresný súd (OS) Bratislava IV v novembri 2017 uznal Martina M. za vinného a uložil mu osemmesačný podmienečný trest. Zároveň mu určil skúšobnú dobu 14 mesiacov a ochranné sexuologické liečenie ambulantnou formou.



Obžalovanému Martinovi M. hrozil v zmysle Trestného zákona trest odňatia slobody od šiestich mesiacov až do troch rokov. Prokurátor vo svojej záverečnej reči vtedy poukázal i na výpoveď obžalovaného na polícii, kde sa ku skutkom priznal. Vypovedal, že pre svoje útoky si vyberal ženy, ktoré ho priťahovali, napríklad s dlhšími vlasmi.



Pred súdom však Martin M. už vinu odmietal. "Skutky, ktoré sú mi dávané za vinu, som nespáchal, a toto budem tvrdiť stále. Proces trvá už dva roky, čo negatívne vplýva na moju psychiku a chcel by som, aby sa to už skončilo," uviedol v novembri na súde. Jeho obhajca v záverečnej reči poukázal na podľa jeho názoru viaceré pochybenia polície pri vyšetrovaní tohto prípadu a svojho klienta žiadal oslobodiť.



Martina M. zadržali policajti 23. novembra 2015 v bratislavskej Karlovej Vsi. Pri zadržaní bol zašpinený od fekálií a pod vplyvom alkoholu. Prokurátor ho obžaloval z trestného činu pokračujúceho výtržníctva v piatich prípadoch útokov.