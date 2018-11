Pojednávanie s predsedom ĽSNS v kauze šeky vytýčené ešte nie je

Mariana K. obvinili pre darovanie šekov chudobným rodinám v hodnote 1488 eur.

Bratislava 6. novembra (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR zatiaľ nevytýčil termín verejného zasadnutia s predsedom parlamentnej ĽSNS Marianom K., ktorý v minulosti rozdal kontroverzné šeky chudobným rodinám. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Táto trestná vec NS napadla 24. septembra tohto roka.



Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku odmietol v prvej polovici septembra obžalobu na predsedu ĽSNS Mariana K. za prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Predseda strany o tom vtedy informoval na tlačovej konferencii. Podľa zástupcov ĽSNS pred časom doručili strane uznesenie ŠTS, ktorý zistil v trestnom konaní závažné procesné chyby, najmä porušenie práva ich šéfa na obhajobu.



Mariana K. obvinili pre darovanie šekov chudobným rodinám v hodnote 1488 eur, pričom číslo 1488 je v symbolike extrémistov používané ako spojenie čísel 14 (14 slov Davida Lanea, pravicového teroristu: "We must secure the existence of our people and a future for white children", teda "Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí.") a 88 (8. písmeno v abecede je H, pričom HH je skrátený tvar nacistického pozdravu "Heil Hitler!"). "Sudca Špecializovaného trestného súdu 3. septembra 2018 v trestnej veci Ing. Mgr. M. K. rozhodol o odmietnutí obžaloby a vec vrátil prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).



Súd zistil, že do úvahy prichádza prísnejšie právne posúdenie skutku oproti obžalobe, ako aj to, že v prípravnom konaní neboli vykonané všetky dôkazy o okolnostiach, ktoré sú nutné na rozhodnutie súdu," uviedla v septembri pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková Prokurátor ÚŠP podal proti uzneseniu súdu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať NS SR.