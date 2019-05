Pojednávanie v prípade krátenia dane so Zoltánom A. má byť v stredu

V prípade vraždy Jána Kuciaka bol Zoltán A. označený za sprostredkovateľa medzi objednávateľkou a vykonávateľom skutku.

Bratislava 19. mája (TASR) - Súdne pojednávanie v prípade krátenia dane so Zoltánom A., ktorý je zároveň jedným z obvinených v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, má pokračovať v stredu (22. 5.) na Okresnom súde (OS) Bratislava V.



"V tejto chvíli súd neeviduje prekážky v konaní. V programe hlavného pojednávania je výsluch svedkov v zmysle odročeného hlavného pojednávania," povedal pre TASR hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.



Vypovedať by mali v stredu všetci deviati svedkovia. Na aprílovom pojednávaní to avizovala sudkyňa. Predvolaní boli vtedy dvaja svedkovia, z ktorých sa jeden ospravedlnil.



Zoltán A. čelí obvineniu zo skrátenia dane a poistného spolu s Jánom M. V tomto prípade im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Podľa portálu dlznik.sk má Zoltán A. nedoplatok na daniach vyše milióna eur.



V prípade vraždy Jána Kuciaka bol Zoltán A. označený za sprostredkovateľa medzi objednávateľkou a vykonávateľom skutku. Ako jediný zo štvorice obvinených má spolupracovať s políciou. Práve on mal označiť za objednávateľa vraždy kontroverzného podnikateľa Mariana K., ktorý je v súčasnosti obvinený z objednávky vraždy novinára a väzobne stíhaný v inom prípade.