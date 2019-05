Pokračuje proces v kauze prípravy vraždy Volzovej, vypovedal Róbert L.

S. Volzová sa v obave o svoj život, ako na záver štvrtkového pojednávania uviedol jej právny zástupca Roman Kvasnica, na súd zatiaľ nedostaví.

Bratislava 24. mája (TASR) - Pred trojčlenným senátom Okresného súdu Bratislava II pokračuje v piatok druhým dňom prvé hlavné pojednávanie s bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom R., ktorý je obžalovaný v prípade prípravy vraždy svojej spoločníčky Silvie Volzovej.



V procese figurujú ako spoluobžalovaní na doživotie odsúdený bos sýkorovcov Róbert L. alias Kýbel, banskobystrický bos Mikuláš Č. a jeho bývalý komplic Miloš K. Na proces v piatok trojicu eskortovali príslušníci zásahovej jednotky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). "Cítim sa nevinný. Skutku som sa nedopustil, pretože skutok sa vôbec ani nestal. Obžalovaných Mikuláša Č. a Miloša K. poznám. Pána Pavla R. som videl tri razy - dvakrát teraz v súdnej sieni a raz v hoteli Danube v roku 1997. Pani Volzovú nepoznám. Celý trestný skutok, ktorý sa mi kladie za vinu, je účelový," povedal v piatok vo svojej výpovedi bos Róbert L., ktorý bol dlhé roky na úteku a napokon sa ho podarilo zadržať v októbri 2015 v nemeckom Kolíne nad Rýnom.



Po roku 1997 sa podľa jeho slov sýkorovci so skupinou černákovcov stretávali pomenej, keďže vo februári toho roku pri atentáte zahynul zakladateľ Miroslav Sýkora a táto bratislavská skupina už nemala také "slovo". S Mikulášom Č. sa mal Róbert L. stretnúť ešte v roku 2002, keď bol banskobystrický bos krátko prepustený na slobodu. Na niekoľkohodinovom stretnutí v banskobystrickej firme Shark vtedy o Volzovej nerozprávali, len "spomínali na staré časy", na masovú vraždu členov dunajskostredskej skupiny Tibora Pápaya, a čo budú skupiny robiť v budúcnosti, tvrdí Róbert L.



Osobne poznal aj nebohého kontroverzného podnikateľa Petra Steinhübela, alias Žaluďa, ktorý podľa neho nemal dôvod byť členom, či dokonca vodcom skupiny sýkorovcov. "Nikdy do žiadnej skupiny nepatril. Mal nadštandardný vzťah s pánom Petrom Csongrádym (bos sýkorovcov, ktorý zahynul pri atentáte roku 2004 v bratislavskej Petržalke - poznámka TASR)," povedal Róber L., ktorý len z počutia vie, že Žaluď v minulosti "fungoval ako vekslák".



V piatok sa dostavil na súd aj hlavný obžalovaný Pavol R., ktorý má na základe minuloročného rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave (KS) povinnosť nosiť elektronický náramok a pravidelne sa dostavovať k probačnému úradníkovi.



Volzová sa v obave o svoj život, ako na záver štvrtkového pojednávania uviedol jej právny zástupca Roman Kvasnica, na súd zatiaľ nedostaví. Chce však spolupracovať so súdom. Nato predseda senátu Pavol Juhás povedal, že orgány činné v trestnom konaní zabezpečia jej ochranu. Volzová sa podľa Kvasnicu domnieva, že vyšetrovanie bolo ovplyvňované a slovenské orgány nedokážu zabezpečiť jej bezpečnosť.



Vo štvrtok (23. 5.) na prvom hlavnom pojednávaní Miloš K. priznal svoju vinu a urobil vyhlásenie o vine. Podobne ako predtým v prípade Mikuláša Č. trojčlenný senát jeho priznanie o vine neprijal, a tak bol obžalovaný, ktorý si aktuálne odpykáva trest odňatia slobody vo výške 14,5 roka, vypočutý ako svedok. Štvrtkové pojednávanie trvalo šesť hodín.



Proces s Pavlom R. a troma spoluobžalovanými sa začal za prísnych bezpečnostných opatrení a veľkého záujmu médií v bratislavskej väznici - Ústave na výkon väzby (ÚVV) a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS).



Troch obžalovaných - Mikuláša Č., Róberta L. a Miloša K. na proces eskortovali kukláči. Na úvod pojednávania ako prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave, tak aj všetci štyria obžalovaní odmietli uzavrieť dohodu o vine a treste. "Nemôžem uzatvoriť dohodu pre niečo, čo sa nikdy nestalo," vyhlásil Róbert L. Takmer zhodne zareagoval aj exminister Pavol R.