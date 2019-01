Šoféri POZOR: Za mobil za volantom budú hroziť vyššie pokuty

Pripravovaná právna úprava má okrem mobilu zakázať obsluhovanie akéhokoľvek iného podobného zariadenia.

Bratislava 11. januára (TASR) - Zvýšiť pokuty za akúkoľvek manipuláciu s mobilom počas šoférovania má pripravovaná novela cestného zákona. Polícia zároveň plánuje nakúpiť fotoďalekohľady, ktoré dokážu na diaľku zistiť, či vodič používa mobil. Novela má tiež sprísniť zákaz používania prístrojov za volantom.



Pokuty plánuje rezort vnútra zdvojnásobiť. "Zvyšujeme sankciu za telefonovanie v blokovom konaní z 50 na 100 a v správnom konaní zo 100 na 200 eur," uviedol riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru (PZ) Ľuboš Rumanovský.



Pripravovaná právna úprava má okrem mobilu zakázať obsluhovanie akéhokoľvek iného podobného zariadenia. "V predmetnej novele zákona zakazujeme čo i len držať mobilný telefón alebo obsluhovať telekomunikačné, audiovizuálne alebo podobné zariadenia. Odvracanie pozornosti a nevenovanie sa vedeniu motorového vozidla je najväčší fenomén a robí problém pri dopravných nehodách," dodal Rumanovský.



V budúcom roku by chcela polícia nakúpiť 391 kusov fotoďalekohľadov, ktoré majú priestupok odhaliť. "Chceli by sme nakúpiť také prístroje, ktoré by dokázali do kilometra vidieť, či vodič telefonuje alebo drží v ruke telefón. Verím, že sa nám podarí niečo takéto vysúťažiť," uzavrel Rumanovský.



Návrh novely cestného zákona chce ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) vláde predložiť do leta tohto roka.