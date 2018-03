SHMÚ vydalo výstrahu.

Bratislava 15. marca (TASR) - Vodiči by mali byť opatrní aj v piatok (16.3.). Na niektorých cestách stredného a časti východného Slovenska hrozí poľadovica. Upozorňuje na ňu Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Ten vydal výstrahu prvého stupňa pre niektoré okresy Trenčianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Prešovského a Košického kraja. Výstraha predbežne platí od polnoci do piatka (16.3.) do 10.00 h.