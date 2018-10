Policajtom pomôže pri predsedníckych akciách a MS do 200 vojakov

Úlohou vyčlenených vojakov bude pomoc s ochranou štátnej hranice, stráženého objektu, verejného poriadku a vedenia boja proti terorizmu a organizovanému zločinu.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Príprava predsedníctiev Slovenskej republiky krajinám Salzburského fóra, Vyšehradskej skupiny, v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ale aj organizácia majstrovstiev sveta (MS) v ľadovom hokeji v Bratislave a v Košiciach si vyžiadajú, aby polícii pomohla armáda. Vláda SR v stredu odsúhlasila, že mužom zákona takto pomôže do 200 vojakov na obdobie do 31. decembra 2019.



Úlohou vyčlenených vojakov bude pomoc s ochranou štátnej hranice, stráženého objektu, verejného poriadku a vedenia boja proti terorizmu a organizovanému zločinu. Profesionálni vojaci budú plniť stanovené úlohy bezprostredne pred a počas podujatí konaných v rámci predsedníctva, a to na základe operatívnych požiadaviek ministerstva vnútra.



Rezort zdôraznil, že príprava predsedníctiev SR krajinám Salzburského fóra, Vyšehradskej skupiny a v OBSE patrí medzi hlavné zahranično-politické priority slovenskej vlády a zároveň predstavuje najvýznamnejšie a najkomplexnejšie úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v uvedených združeniach, respektíve organizáciách.



"V snahe využiť potenciál predsedníctva je nevyhnutné zabezpečiť jeho úspešnú organizáciu. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019 sú zase významnou športovou udalosťou a ich zabezpečenie z hľadiska bezpečnostných opatrení bude ďalšou z priorít," tvrdí ministerstvo. Z uvedeného dôvodu preto zahrnulo hokejový šampionát do celkového plánovania a príprav bezpečnostných opatrení na národnej úrovni.