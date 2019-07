Polícia chce, aby sa voči útočníkovi na Obchodnej zastavilo stíhanie

Incident, ktorý vyústil do streľby na Obchodnej ulici v Bratislave, sa začal pred MF SR na Štefanovičovej ulici.

Bratislava 8. júla (TASR) - V prípade Martina H., ktorý 31. mája útočil s nožom na Ministerstve financií SR na Štefanovičovej ulici a následne ohrozoval ľudí na bratislavskej Obchodnej ulici, polícia ukončila trestné vyšetrovanie s návrhom na zastavenie trestného stíhania, keďže v čase spáchania činu nebol pre nepríčetnosť trestne zodpovedný.



Incident vyústil na frekventovanej ulici v popoludňajších hodinách do streľby, keď sa privolaní príslušníci polície snažili spacifikovať útočníka. "V uvedenom prípade bolo vyšetrovanie dňa 20. júna ukončené návrhom na zastavenie trestného stíhania v zmysle paragrafu 215 odseku 1 písmena e Trestného poriadku. Vyšetrovateľ súčasne navrhol nariadenie výkonu ochranného liečenia v zmysle paragrafu 445 odseku 1, odseku 2 Trestného poriadku," uviedla v pondelok pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.



Podľa paragrafu 215 odseku 1. písmena e prokurátor zastaví trestní stíhanie, ak obvinený nebol v čase činu pre nepríčetnosť trestne zodpovedný.



Incidentom na Obchodnej ulici v Bratislave sa hneď v ten deň začala zaoberať inšpekcia Ministerstva vnútra (MV) SR. "Celý zákrok preveruje inšpekcia MV SR. Musím povedať, že sme na Obchodnej ulici už dlhodobo držali zdvojené hliadky, hlavne v období víkendov," povedala koncom mája ministerka vnútra SR Denisa Saková. Doplnila, že podľa jej informácií bola prvá hliadka na mieste do siedmich minút.



Incident, ktorý vyústil do streľby na Obchodnej ulici v Bratislave, sa začal pred MF SR na Štefanovičovej ulici. Útočník sa chcel násilím dostať do budovy ministerstva, kde pobodal príslušníka finančnej správy. Polícia ho následne dostihla na Obchodnej ulici, na výzvy policajtov nereagoval. Na jeho zastavenie použili služobnú zbraň. Polícia tvrdí, že postupovala tak, aby bola zabezpečená ochrana života a zdravia osoby, voči ktorej zasiahla. Pri zásahu poranili nezúčastnenú osobu, 15-ročné dievča.



Zranenia utrpel aj útočník, ktorého napriek obvineniu pre jeho zdravotný stav nemohla polícia vypočuť. Podľa niektorých médií ho krátko po incidente umiestnili v jednej z bratislavských nemocníc na psychiatrickom oddelení.