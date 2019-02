Polícia v súvislosti s Kiskom odmieta vplyv na vyšetrovanie z vonku

Kiska vidí za trestným stíhaním Ficovu pomstu za to, že ho nevymenuje za predsedu ústavného súdu, a teda mu odmietol politický dôchodok na ústavnom súde.

Bratislava 22. februára (TASR) - Polícia odmieta akýkoľvek vplyv na vyšetrovanie z vonkajšieho prostredia. Prezídium Policajného zboru tak reagovalo na vyjadrenia prezidenta Andreja Kisku, že predseda Smeru-SD a expremiér Robert Fico zneužil na boj proti nemu verejné inštitúcie, pričom poukázal na políciu. Hovoril to v súvislosti s trestným stíhaním konateľa spoločnosti KTAG.



"K obvineniu osoby došlo po dohode s dozorovým prokurátorom. Ak má ktokoľvek podozrenie o protiprávnom konaní policajta, môže podať podnet na úrad inšpekčnej služby," uviedlo policajné prezídium.



Politizáciu trestnej veci odmieta Generálna prokuratúra (GP) SR, ktorá zároveň žiada politikov o zdržanlivosť. "Chceme zdôrazniť, že orgány činné v trestnom konaní postupovali a postupujú zákonne a bez akýchkoľvek vplyvov. V tejto súvislosti žiadame ústavných činiteľov o zdržanlivosť pri vyslovovaní akýchkoľvek záverov ešte v neskončenej trestnej veci, a aby nezneužívali mediálny priestor na ovplyvňovanie ďalšieho postupu orgánov činných v trestnom konaní," uviedla hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová.



Trestné konanie pre podozrenie z daňovej trestnej činnosti sa podľa jej slov začalo na základe trestného oznámenia prešovského daňového úradu z novembra 2014. V máji 2016 sa trestné stíhanie zastavilo. V septembri 2017 dostala GP SR nové skutočnosti k prípadu, čo viedlo k tomu, že v januári 2018 sa opätovne začalo trestné stíhanie. V auguste 2018 sa po doplnení dokazovania začalo trestné stíhanie za ďalší daňový trestný čin, 13. februára 2019 vzniesli obvinenie konateľovi KTAG.



"GP SR garantuje, že trestné stíhanie proti obvinenému Ing. Eduardovi K. je a bude vedené len zákonným spôsobom a na základe zákonných dôvodov," uzavrela Predajňová.



Kiska vidí za trestným stíhaním Ficovu pomstu za to, že ho nevymenuje za predsedu ústavného súdu, a teda mu odmietol politický dôchodok na ústavnom súde. Z návrhu obvinenia je podľa Kisku zrejmé, že po skončení sa prezidentského mandátu bude obvinený aj on. Hroziť mu tak môže trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Zdôraznil však, že sa nenechá zastrašiť, ani vydierať a bude sa brániť. Kiska naznačil, že Fico na boj proti nemu zneužil verejné inštitúcie.



Fico odmietol obvinenia z ovplyvňovania polície a prokuratúry. Tvrdí, že ani netušil, že bude vznesené obvinenie voči konateľovi spoločnosti KTAG. Kisku označil za podvodníka a klamára. "Obviniť ústavného činiteľa SR, poslanca Národnej rady SR a predsedu najsilnejšej politickej strany, že má na špagátiku políciu, prokuratúru a že tieto inštitúcie na povel, na telefonát, v priebehu 24 hodín spustia proces obvinenia konkrétnej osoby, to je silná káva," uviedol Fico.