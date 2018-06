Kontrola pobytu cudzincov sa skončila vyhostením či pokutami

Policajti predviedli na oddelenie osem cudzincov, šiestich z Ukrajiny, dvoch zo Srbska.

Bratislava 15. júna (TASR) – Pravidelná policajná kontrola cudzincov v Bratislave, Hlohovci a v Bánovciach nad Bebravou sa skončila vyhostením či pokutami. Ako ďalej TASR informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Baloghová, kontrolu spravila cudzinecká polícia z Bratislavy, Nitry a Banskej Bystrice spolu s pracovníkmi inšpektorátu práce. Kontrolovali dodržiavanie zákona o pobyte cudzincov.



Polícia sa zamerala na miesta a objekty, kde predpokladala, že sa budú vyskytovať príslušníci tretích krajín, a to neoprávnene. Policajti predviedli na oddelenie osem cudzincov, šiestich z Ukrajiny, dvoch zo Srbska. Kontrola však ukázala aj porušenia ubytovateľov, správny orgán začal konanie vo veci správneho deliktu, za čo môžu dostať pokutu až do 3300 eur. Za priestupky podľa zákona o pobyte cudzincov uložila polícia sedem blokových pokút.



Osem predvedených cudzincov polícia administratívne zo Slovenska vyhostila a zároveň im zakázala vstup na naše územie. "Po vykonaní administratívnych úkonov boli prepustení, avšak sú povinní vycestovať z územia Slovenskej republiky do siedmich dní od vykonateľnosti rozhodnutia," vysvetlila Baloghová.