Polícia: Ľudia sa môžu stať súčasťou on-line podvodu

Bratislava 9. augusta (TASR) – Pri návšteve neznámych webových stránok by si ľudia mali dávať pozor na to, aby sa nestali súčasťou podvodu a ich dáta z počítača neboli ukradnuté. Za prístup k zakódovaným súborom požaduje potom zločinec od používateľa zaplatenie výkupného, upozorňuje na to polícia.



Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Baloghová poukazuje na to, že ransomware je špecifický druh škodlivého softvéru, ktorý zašifruje dáta obete, respektíve uzamkne jej počítač. "Obete takýchto útokov môžu ransomwarový útok nahlásiť priamo prostredníctvom webového portálu No More Ransom, ktorý je prepojený na národné bezpečnostné zložky jednotlivých krajín evidovaných v Europole," vysvetľuje ďalej Baloghová. Pri objavení a získaní danej vzorky škodlivého malvéru polícia pošle uvedenú vzorku Europolu, ktorý ju zaeviduje vo svojich databázach.



Ľudia by mali dodržiavať niekoľko krokov, aby sa vyhli on-line podvodu. Polícia SR radí uchovávať zálohy off-line, udržiavať software aktualizovaný, používať antivírus a byť opatrný pri klikaní na prílohy a pri návšteve neznámych webových stránok.



Do boja proti on-line podvodom sa zapojila aj slovenská polícia a spolu s ďalšími partnermi sa pričinili o úsporu 108 miliónov dolárov. "Slovenská polícia ako participujúci partner podporuje daný projekt v zmysle operačnej aktivity Europolu. Čím viac subjektov bude podporovať tento projekt, tým budú dosiahnuté lepšie výsledky," uviedla pre TASR Baloghová.



Národná jednotka holandskej polície pre high tech kriminalitu, Európske centrum pre boj proti počítačovej kriminalite Europolu a spoločnosť McAfee zastrešujú projekt No More Ransom ako nekomerčnú iniciatívu. Cieľom je pomôcť obetiam ransomwaru získať späť ich zašifrované dáta bez toho, aby museli platiť zločincom. Projekt je dostupný aj pre slovenských používateľov internetu, informovala o tom Baloghová.