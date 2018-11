Polícia: Na jesenných cestách nezabudnite na reflexné prvky

Okrem nosenia prilby a reflexných prvkov na odeve by cyklisti mali dbať aj na správne osvetlenie bicykla a umiestnenie svetiel.

Bratislava 2. novembra (TASR) - Pre zachovanie bezpečnosti na cestách v jesennom období policajti odporúčajú chodcom používať reflexné prvky. Na sociálnej sieti Policajný zbor SR upozorňuje, že chodec idúci po kraji cesty by mal mať tieto prvky na tej strane tela, ktorú vidno z vozovky, nie na tej pri krajnici. Reflexné predmety je najlepšie umiestniť blízko ku kolenám, do úrovne pásu a na rameno, cyklisti tiež na prilbu a na bicykle.



"Okrem nosenia prilby a reflexných prvkov na odeve by cyklisti mali dbať aj na správne osvetlenie bicykla a umiestnenie svetiel. V zlom počasí, pri poľadovici a snehu je vhodné využiť iné možnosti dopravy," uvádza polícia.



Nástrahy na jeseň čakajú aj na vodičov. "Na mokrej vozovke sa auto môže stať neovládateľným. Vtedy treba zložiť nohu z plynu a zošliapnuť spojku. Vyrovnať volant, držať ho oboma rukami a neriskovať predbiehaním," odporúča polícia.



Ak je hmla, treba znížiť rýchlosť a zvýšiť vzdialenosť medzi vozidlami. Vodiči by mali zapnúť hmlové svetlá. Ak však stoja v kolóne, stačí, keď tak urobí prvý a posledný v rade, aby neoslepovali ďalších vodičov.



Pokiaľ vodičom hrozí stret so zverou, neradno sa vyhýbať prekážke vo vysokej rýchlosti. Polícia varuje, že následky šmyku môžu byť väčšie ako samotná zrážka, najmä pri jazde na diaľnici.