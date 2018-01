Polícia naďalej preveruje prípad nájdeného plecniaka s 300.000 eurami

Bratislava 27. januára (TASR) – Prípadom plecniaka so sumou 300.000 eur nájdeného na čerpacej stanici pri Tatranskej Štrbe sa stále zaoberá Národná kriminálna agentúra (NAKA). Prípad operatívne preveruje. Pre TASR to povedal hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.



"Vzhľadom na to, že v danej veci naďalej prebieha operatívne preverovanie, nie je v súčasnosti možné poskytnúť akékoľvek bližšie informácie," uviedol Wäldl.



Riaditeľ NAKA Peter Hraško v auguste minulého roka informoval, že polícia sa prípadom zaoberá ako podozrením z legalizácie príjmu z trestnej činnosti a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.



Podľa medializovaných informácií brigádnik v lete minulého roka našiel na čerpacej stanici pri Tatranskej Štrbe ruksak s obsahom 300.000 eur. Nález ohlásil na polícii. K peniazom sa prihlásil bývalý šéf železníc Štefan H. Peniaze mal nájsť v dome po mame.