SMUTNÁ BILANCIA: Na slovenských cestách vlani zahynulo 250 osôb

Bratislava 21. januára (TASR) – Na slovenských cestách zomrelo v minulom roku spolu 250 osôb. Najviac ich bolo v Trnavskom kraji (38), najmenej v Košickom (23) a v Bratislavskom (24). Vyplýva to zo štatistík poskytnutých TASR Prezídiom Policajného zboru.



Na cestách Banskobystrického kraja zomrelo vlani 36 osôb, Žilinského 35 osôb, Trenčianskeho 33, Prešovského 31 a Nitrianskeho kraja 30 osôb.



Z celkového počtu 250 osôb je 130 ľudí, ktorí si podľa polície zavinili smrť sami a 120, ktorí zomreli na cestách cudzím zavinením.



Z policajných štatistík ďalej vyplýva, že na cestách zomierali najčastejšie vodiči motorových vozidiel a ich spolujazdci (157). Nasledovali chodci (49), motocyklisti a ich spolujazdci (26) a cyklisti (18).



Policajný zbor plánuje legislatívne zmeny, ktoré by zvýšili ochranu chodcov na priechodoch pre chodcov. „Chceme ísť po vzore tých krajín, ktoré to majú zakotvené v legislatíve, že chodec má vlastne absolútnu prednosť už len z toho úmyslu, že sa blíži k priechodu pre chodcov. Vodič motorového vozidla bude musieť byť ostražitejší," povedal tento týždeň policajný viceprezident Ľubomír Ábel.