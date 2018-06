Polícia obvinila viceprezidenta ŠK Slovan Bratislava Ivana K. ml.

Prečinu sa mal dopustiť počas finále slovenskej pohárovej súťaže medzi bratislavským Slovanom a MFK Ružomberok, ktoré sa odohralo 1. mája na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.

Bratislava 25. júna (TASR) - Vyšetrovateľ národnej protiteroristickej jednotky NAKA obvinil v pondelok viceprezidenta a generálneho riaditeľa ŠK Slovan Bratislava Ivana K. ml. z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Informuje o tom polícia na svojom facebookovom profile. Bližšie informácie k prípadu zatiaľ nekonkretizuje. "Viac informácií poskytneme, akonáhle to priebeh vyšetrovania dovolí," píše polícia.



Spomínaného prečinu sa mal Ivan K. ml. dopustiť počas finále slovenskej pohárovej súťaže medzi bratislavským Slovanom a MFK Ružomberok, ktoré sa odohralo 1. mája na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Ten bol údajne cez prestávku v kabíne rozhodcov, pri upokojovaní fanúšikov Slovana išiel za nimi na tribúnu, vošiel na hraciu plochu a následne s nimi podľa televíznych záznamov vulgárne skandoval. Okrem toho sa dopustil ďalšieho hrubého nešportového správania na ploche ihriska, kde ho televízne kamery zastihli so vztýčenou pravicou, ktorou gestikuloval smerom k tribúnam.



Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) ho potrestala pokutou 10.000 eur a zákazom vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby do 31. decembra.