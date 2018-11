Rakúska polícia odhalila obchodovanie s ľuďmi: Dvaja Slováci obvinení

Doterajšie vyšetrovanie ukázalo, že 39-ročný Roman L. a 42-ročný Eduard S. z okresu Nové Zámky, mali spoločne v priebehu roka 2017 páchať závažný zločin obchodovania s ľuďmi, zatiaľ na troch ženách.

Bratislava 9. novembra (TASR) – Polícia odhalila obchodovanie s ľuďmi v Rakúsku. Vyšetrovateľ už vzniesol obvinenie dvom občanom Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.



Doterajšie vyšetrovanie ukázalo, že 39-ročný Roman L. a 42-ročný Eduard S. z okresu Nové Zámky, mali spoločne v priebehu roka 2017 páchať obzvlášť závažný zločin obchodovania s ľuďmi, zatiaľ na troch ženách. "S jednou poškodenou, 28-ročnou občiankou Maďarska, sa mali zoznámiť na diskotéke v Budapešti. Druhej poškodenej, 24-ročnej Slovenke mali sľúbiť dobre platenú prácu v zahraničí a tretia 33-ročná tiež Slovenka, mala uveriť jednému z obvinených pekným slovám o láske," priblížila Baloghová.



Všetky tri ženy nakoniec previezli do Rakúska, kde ich mali pod hrozbou násilia nútiť na ulici k prostitúcii a odovzdávaniu všetkých zarobených peňazí. Obaja muži ich mali podľa polície skryte pozorovať pre prípad, ak by ženy chceli utiecť. "Keď ich príkazy odmietali, mali im násilím podávať omamné látky a biť ich, bez následného ošetrenia alebo privolania doktora. Dostávať mali len suchú stravu, aj to nie pravidelne," podotkla Baloghová. Vyčíslená škoda, ktorú takýmto spôsobom obvinení získali, sa zatiaľ vyšplhala až na 90.000 eur. Za obzvlášť závažný zločin im po dokázaní viny hrozí trest odňatia slobody v rozmedzí od 12 do 20 rokov. Vyšetrovateľ zároveň spracoval pre prokurátora návrh na ich väzobné stíhanie.