VEĽKÉ PÁTRANIE: Polícia hľadá 2,5-ročného chlapca

Prievidza 20. mája (TASR) - Policajti z Prievidze žiadajú občanov o pomoc pri pátraní po nezvestnom 2,5-ročnom Vratislavovi Václaviakovi z Prievidze. Dieťa vzal v nedeľu (19. 5.) do zoologickej záhrady v Bojniciach jeho otec, doposiaľ ho však matke nevrátil. Informovala o tom v pondelok TASR Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne.



Matka dovolila vziať jeho otcovi Vladimírovi maloletého Vratislava na dve hodiny do zoo v dobrej viere, aj napriek tomu, že maloletého má zvereného Okresným súdom v Prievidzi do vyslovenej starostlivosti. "Otec dieťaťa mal synčeka matke vrátiť do 13.00 h, čo však doposiaľ neurobil. Dieťa naložil do osobného vozidla Škoda Octavia combi striebornej farby s evidenčným číslom MT 845 DH a odišiel na neznáme miesto. Matke maloletého napísal, že dieťa jej nevráti a ide s ním do Českej republiky alebo Poľska," uviedla Antalová. V tejto súvislosti vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Prievidze prijal trestné oznámenie pre podozrenie zo zločinu únosu.



Maloletý Vratislav je asi 100 centimetrov vysoký, štíhlej postavy. Má krátke svetlohnedé vlasy a modré oči. Z predného zúbka má kúsok odlomený. Naposledy mal na sebe oblečenú modrú polokošeľu, šedé nohavice a na hlave mal modrú šiltovku. Obuté mal biele tenisky. So sebou mal v batôžku pribalenú šedú teplákovú súpravu.



"Akékoľvek informácie, ktoré by smerovali k vypátraniu nezvestnej osoby, môžu občania oznámiť na najbližší policajný útvar alebo na bezplatnú policajnú linku 158. Prípadne sa môžu ozvať na stálu službu obvodného oddelenia Policajného zboru Prievidza na telefónnom čísle 096127 3755 alebo priamo na kriminálnu políciu v Prievidzi na telefónnom čísle 0961273374. Prípadne môžu kontaktovať našu oficiálnu stránku na sociálnej sieti formou súkromnej správy," vyzvala Antalová.