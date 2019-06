Polícia po tragickom týždni pristupuje k prísnym opatreniam

Policajti sa budú zameriavať hlavne na kontrolu spôsobu jazdy, rýchlosti a alkoholu za volantom.

Bratislava 25. júna (TASR) – Nekompromisný prístup k narušiteľom cestnej premávky, využívanie hornej hranice sadzieb pokút a maximum policajných zložiek v teréne. To je časť opatrení, ku ktorým pristúpila polícia v súvislosti s uplynulým tragickým týždňom na cestách a výsledkami následnej policajnej akcie. Opatrenia potrvajú, kým sa situácia v cestnej premávke nezlepší. Na tlačovej konferencii o tom informovali viceprezident Policajného zboru (PZ) Róbert Bozalka a riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ Ľuboš Rumanovský.



„Po poslednom týždni sme dospeli do štádia, že prevencia nateraz končí a nastupuje represia voči tým účastníkom cestnej premávky, ktorí si zo zákona o cestnej premávke možno robia trhací kalendár,“ vyhlásil viceprezident PZ Róbert Bozalka. Polícia tak chce predísť predovšetkým zbytočným úmrtiam nevinných osôb na cestách.



Policajti sa budú zameriavať hlavne na kontrolu spôsobu jazdy, rýchlosti a alkoholu za volantom. Ako uviedol Rumanovský, práve nevenovanie sa riadeniu vozidla, napríklad pri telefonovaní, je stále najčastejšou príčinou dopravných nehôd. „Polícia bude postupovať veľmi nekompromisne, pri prejednávaní priestupkov budeme využívať hornú hranicu sadzieb pokút,“ zdôraznil Rumanovský. Zvýšenú pozornosť budú venovať agresívnym a arogantným vodičom. Okrem dopravných policajtov sa do akcie zapoja aj príslušníci zo železničnej, poriadkovej, prípadne hraničnej a cudzineckej polície. Rumanovský avizoval aj maximálne využitie technických prostriedkov, napríklad meračov rýchlosti.



Vzrástol aj počet dopravných nehôd, ktoré zavinili vodiči nákladných vozidiel, hlavne kategórie N3, doplnil Rumanovský. Polícia chce preto viac kontrolovať alkohol a dodržiavanie sociálnej legislatívy, hlavne doby odpočinku.



Počas týždňa od 17. do 23. júna zahynulo na cestách 14 osôb. Počas následnej dopravnej akcie (21. až 23. júna) zaznamenala polícia 2281 priestupkov súvisiacich s rýchlosťou jazdy, 1412 v spôsobe jazdy a 146-krát zistila u vodiča alkohol.