Polícia pripravila kampaň pre seniorov v rámci prevencie pred podvodmi

Policajní preventisti po celom Slovensku budú seniorom distribuovať nálepky s heslom: Som senior, ktorý sa nedá oklamať!

Bratislava 31. mája (TASR) - Som senior, ktorý sa nedá oklamať! To je názov novej preventívnej kampane, ktorú polícia pripravila pre seniorov. Upozornenia by vďaka nej mali mať starší občania vždy poruke a na očiach. Polícia chce kampaňou prispieť k zníženiu rizika páchania trestných činov na starších ľuďoch.



"Policajní preventisti po celom Slovensku budú seniorom distribuovať nálepky s týmto heslom a s podtitulom Podvodník, mňa neokradneš! Policajti budú seniorom odporúčať, aby si tieto nálepky nalepili na vchodové dvere, na bráničky rodinných domov, prípadne do spoločných priestorov na chodbe, alebo priamo na miesto, kde majú umiestnenú pevnú linku, alebo kde si pokladajú mobilný telefón," vysvetlil hovorca policajného prezídia Michal Slivka.







Seniori tak budú mať podľa jeho slov neustále na očiach jednoduché posolstvá od polície. V prípade, ak by na nich podvodník cez telefón vyvíjal psychický nátlak, vďaka nálepke si spomenú na rady od polície. "Nálepky tiež môžu odradiť potenciálnych podvodníkov, ktorí keď ich uvidia pri obydliach seniorov, zvážia, či sa ich pokúsia oklamať," doplnil.



V rámci prevencie organizuje polícia pravidelne aktivity pre seniorov. "Policajti a policajtky sa každý týždeň stretávajú či už individuálne, alebo skupinovo so seniormi, ktorých predovšetkým varujú pred podvodnými konaniami iných osôb, ale diskutujú napríklad aj o bezpečnosti v doprave z pohľadu chodcov," priblížil Slivka s tým, že seniori sú naďalej častým terčom pokusov o podvod.



Ozrejmil, že podvodníci si vymýšľajú príbehy o nehodách príbuzných seniorov, prípadne predstierajú kontrolu plynomerov, elektromerov a podobne. Podotkol však, že polícia eviduje zvýšený počet prípadov, keď sa seniori nedali nachytať a podvodníkom ich vymyslené historky neuverili. Napriek tomu sa stále vyskytnú situácie, keď prídu o svoje celoživotné úspory.