Polícia: Sobotné zhromaždenia v Bratislave sa zaobišli bez incidentov

Bratislava 14. júla (TASR) - Policajti nezaznamenali počas sobotňajších ohlásených verejných zhromaždení žiadne incidenty, ktoré by narušili ich priebeh alebo verejný poriadok. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková. "Premávka je v súčasnosti plne prejazdná a bez obmedzení," dodala.



Na Hviezdoslavovom námestí sa v sobotu uskutočnil Dúhový Pride 2018, ktorý chce poukázať na to, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Od Hodžovho námestia na námestie Slobody v tom istom čase pochodovali účastníci podujatia Hrdí na rodinu, ktoré oslavuje prirodzenú rodinu. V súvislosti so zhromaždeniami bola na niektorých miestach obmedzená doprava.