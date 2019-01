Uplatnenie objektívnej zodpovednosti na cudzincov bude jednoduchšie

V súčasnosti sa pracuje na tom, aby policajti nemuseli viac manuálne lustrovať v príslušných systémoch a spracovávať rozkazy, na základe ktorých následne posielajú informácie držiteľovi vozidla.

Bratislava 26. januára (TASR) - Inštitút objektívnej zodpovednosti budú môcť policajti efektívnejšie uplatniť aj na vodičov zo zahraničia. Vďaka novej smernici Európskej únie (EÚ) sa systém zjednoduší. Informoval o tom riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru SR Ľuboš Rumanovský.



"Využívanie objektívnej zodpovednosti sa vďaka nedávnemu preloženiu rozkazov o uložení pokuty do úradných jazykov členských štátov EÚ a odstráneniu iných technických problémov rozšírilo aj na zasielanie pokút držiteľom vozidiel do štátov EÚ," ozrejmil. Doplnil, že zjednodušenie jeho uplatnenia umožnilo najmä zavedenie európskej smernice, ktorá hovorí o cezhraničnej výmene informácií o správnych deliktoch.



V súčasnosti podľa jeho slov pracujú na tom, aby policajti nemuseli viac manuálne lustrovať v príslušných systémoch a spracovávať rozkazy, na základe ktorých následne posielajú informácie držiteľovi vozidla. "Tento systém je už v štádiu finalizácie. Budeme radi, keď bude plne automatizovaný, aspoň budú policajti na cestách a nebudú musieť sedieť v kancelárii, kde spracovávajú tieto údaje," povedal. Proces pokutovania cudzincov podľa Rumanovského aktuálne funguje v poloautomatizovanom režime, do pol roka by sa mal zautomatizovať úplne.



Zefektívnenie pokutovania predpokladá aj novela zákona o cestnej premávke, ktorú ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) predložila na pripomienkovanie. Vyplýva z nej, že policajti budú môcť zadržať tabuľku s evidenčným číslom vozidla, ak majiteľ dobrovoľne neuhradí pokutu. Rumanovský doplnil, že rovnako budú môcť dať autu papuču, aby mu zabránili v odjazde. Ozrejmil, že objektívna zodpovednosť sa v prípade cudzincov vzťahuje len na rýchlosť jazdy, prejazd na červenú a na príkaz Stop, daj prednosť v jazde. Doplnil, že dohoda o pokutovaní sa týka cudzincov z členských štátov EÚ.



Na Slovensku sa inštitút objektívnej zodpovednosti využíva od júla 2012. Ročne podľa polície zasiahne približne 8000 majiteľov áut.