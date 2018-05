VYHNITE SA D1: Diaľnicu úplne uzavrú v úseku Blatné

Schéma uzávery D1 na úseku Bltané. Foto: Národná diaľničná spoločnosť

Schéma obchádzkovej trasy. Foto: Národná diaľničná spoločnosť

Bratislava 4. mája (TASR) – Vodičov čakajú počas nasledujúceho víkendu (5. a 6. 5.) viaceré dopravné obmedzenia na diaľnici D1. TASR o nich informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Veronika Slamková.uviedla hovorkyňa KR PZ.Úplná uzávera pravého jazdného pásu diaľnice D1 bude podľa nej od km 25,930 (križovatka Senec) – do km 29,500 (križovatka Blatné), dĺžka uzavretej časti je 3,57 km. Úplná uzávera ľavého jazdného pásu diaľnice D1 bude od km 49,784 (križovatka Trnava) – do km 25,930 (križovatka Senec), dĺžka uzavretej časti je 23,854 km.informovala Slamková. Obchádzková trasa pre smer Nitra bude ďalej pokračovať po R1 v smere na Nitru. Obchádzková trasa pre smer Žilina sa v križovatke Sereď napojí na R1 smer Trnava a odtiaľ na smer Žilina späť na diaľnicu D1.Pokiaľ ide o obchádzkovú trasu pre diaľnicu D1 v smere Bratislava, premávka bude pomocou zvislého dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení od Žiliny navigovaná od križovatky Trnava po R1 smer Nitra, v križovatke Sereď sa napojí na cestu I/62 v smere na Senec, ďalej pokračovať po ceste II/503 na diaľnicu D1 smer Bratislava, prípadne na cestu I/61 v smere do Bratislavy.uzavrela Slamková.V súvislosti s uvedenými dopravnými obmedzeniami polícia žiada vodičov, aby sa pri prejazde uvedenými úsekmi riadili príslušným dopravným značením a zvýšili svoju pozornosť. Na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky budú takisto na obchádzkových trasách vykonávať dohľad policajti dopravnej polície.