Polícia upozorňuje, že zákaz požívania alkoholu platí aj pre plavidlá

Bratislava 5. júna (TASR) – Bratislavská polícia upozorňuje, že zákaz požívania alkoholických nápojov platí aj pre riadenie lodí. Reaguje tak na utorkovú (4. 6.) nočnú dopravnú nehodu na Dunaji, pri ktorej narazilo malé plavidlo neďaleko bratislavského Mosta Apollo do jedného z pontónov. Opakovaná dychová skúška preukázala u 30-ročného muža 2,71 promile. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.



Podľa doterajších informácií sa mali dvaja pasažieri na lodi plaviť smerom z Devína, pričom z doposiaľ nezistených príčin narazilo plavidlo do pontónu. Muž sa na mieste podrobil dyhovej skúške, ktorá najskôr preukázala 2,42 promile a pri opakovaní 2,71 promile. "Ženu za účelom vykonania kontrolného vyšetrenia previezli do jednej z bratislavských nemocníc," uviedla Mihalíková.



Muža pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky eskortovali na policajné oddelenie. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava II.