VODIČI, POZOR: V sobotu v noci bude doprava v Bratislave obmedzená

Bratislava 28. septembra (TASR) - V noci zo soboty (29.9.) na nedeľu (30.9.) treba rátať s dopravnými obmedzeniami v Bratislave. V súvislosti s kultúrnym podujatím Biela noc na to upozorňuje hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Obmedzenia čakajú vodičov v úseku od Mosta SNP po Šafárikovo námestie, Rázusovo a Vajanského námestie, ktorý bude úplne uzavretý. Čiastočne uzavretá bude cesta od River parku po Most SNP, doprava bude uzavretá v jednom smere, pričom bude obojsmerný prejazd zachovaný v jednom jazdnom pruhu. Štúrova ulica bude uzavretá od Grösslingovej po Šafárikovo námestie.



S obmedzeniami treba počítať od soboty od 19.00 h do nasledujúceho dňa do 02.00 h. Dopravné obmedzenia budú podľa hovorcu riadne vyznačené prenosným dopravným značením, prípadne policajnými hliadkami.