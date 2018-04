Polícia začala na Facebooku zverejňovať najdlhšie nezvestné osoby

Jedným z prvých najdlhšie nezvestných, ktorých polícia zverejnila na Facebooku, je Jozef Barus. Je nezvestný od 2. septembra 1997, kedy bol naposledy videný v reštaurácii Veľvyslanectva SR v Moskve.

Bratislava 15. apríla (TASR) - Polícia začala od začiatku tohto mesiaca na svojej facebookovej stránke zverejňovať informácie o najdlhšie nezvestných osobách.



"Téme najdlhšie nezvestných osôb sme sa začali venovať na Facebooku Policajného zboru SR začiatkom apríla. Počas nasledujúcich týždňov zverejníme sériu ďalších osôb, z ktorých väčšina je nezvestná 20 rokov," objasnil pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru SR (PZ SR) Michal Slivka.



Jedným z prvých najdlhšie nezvestných, ktorých polícia zverejnila na Facebooku, je Jozef Barus. Je nezvestný od 2. septembra 1997, kedy bol naposledy videný v reštaurácii Veľvyslanectva SR v Moskve. Jeho nezvestnosť by mohla súvisieť s jeho obchodnými aktivitami v krajinách strednej Ázie.



Ďalším je Roland Hamar, narodený v roku 1972. Menovaný je nezvestný od 30. októbra 1997 od 06.30 hodiny, keď odišiel z domu, pričom neuviedol dôvod ani cieľ cesty.



Ján Mindek je zase nezvestný od 29. septembra 1997 od 10.00 hodiny, keď bol naposledy videný v Žiline. Podľa vyjadrenia rodičov mal mať pri sebe sumu vo výške 665.000 vtedajších slovenských korún na zakúpenie valút.



Adriana Poláková pracovala od roku 1996 v reštaurácii Alfa v Bratislave, prechodne bývala na ubytovni Futurum na Romanovej ulici č. 37 v Bratislave. Naposledy bola v telefonickom kontakte s rodičmi 20. júna 1997.



Na začiatku decembra 1997 ohlásil polícii nezvestnosť Mariána Sihlovca jeho brat Dalibor. Naposledy ho videl 1. decembra 1997 o 17.35 hod. v Žiline na sídlisku Hájik na ulici Petzvalovej pred vchodom číslo 49. Vtedy mu brat povedal, že tam má nejaký obchod. Naznačil, že si idú zastrieľať, respektíve niečo vyskúšať, a táto skúška mala prebehnúť pri obôrke pred obcou Hôrky v okrese Žilina. Mal odísť spoločne s Jánom Vysokým, narodeným 12. apríla 1970.



"Hľadané a nezvestné osoby sú dve rozdielne kategórie osôb po ktorých polícia pátra. Hľadanou osobou sa rozumie fyzická osoba, u ktorej je daný niektorý zo zákonných dôvodov na obmedzenie osobnej slobody, miesto jej pobytu nie je známe a po tejto osobe je vyhlásené pátranie. Nezvestnou osobou na účely zákona sa rozumie fyzická osoba, ktorej nezvestnosť je oznámená Policajnému zboru, nie je páchateľom trestného činu, môže byť ohrozená na živote alebo zdraví a miesto jej pobytu nie je známe," objasnila zase hovorkyňa Prezídia PZ SR Denisa Baloghová.



Podľa jej slov v oboch kategóriách eviduje polícia niekoľko osôb, po ktorých bolo pátranie vyhlásené ešte v rokoch 1997 alebo 1998 a pátranie stále pokračuje. "Asi mediálne najznámejším prípadom je nezvestnosť Ľuboša Bednára, ktorý ako štvorročný zmizol v Púchove dňa 27. augusta 1988. S pravdepodobnosťou blížiacou sa istote existujú aj nevypátrané osoby ešte zo staršieho obdobia pred rokom 1989, ale vtedy neexistovali počítačové databázy. Vyhľadávanie takýchto prípadov by si vyžiadalo časovo náročné skúmanie v archívoch, dobovej tlači, policajných múzeách a podobne," povedala ďalej hovorkyňa.



Polícia aktuálne pátra po 6952 hľadaných osobách (údaj je z národného informačného systému pátrania PATROS). "V ňom sú zahrnuté osoby, na ktoré bol vydaný príkaz na zatknutie, príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody, európsky zatýkací rozkaz, medzinárodný zatýkací rozkaz, alebo osoby u ktorých pátrame po pobyte. Okrem toho polícia pátra aj po osobách evidovaných v medzinárodných pátracích systémoch (Schengenský informačný systém a INTERPOL)," povedala ďalej Baloghová.



Polícia pri pátraní s medzinárodným prvkom úzko spolupracuje so zahraničnými policajnými agentúrami najčastejšie prostredníctvom národných ústrední SIRENE, INTERPOL, EUROPOL, v rámci európskej siete pracovísk cieľového pátrania ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams), prostredníctvom policajných pridelencov Policajného zboru v zahraničí alebo zahraničných policajných pridelencov akreditovaných pre SR, alebo prostredníctvom niektorých bezpečnostných agentúr v zámorí (FBI, US Marshals Service, US Secret Service).