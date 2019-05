Polícia zatiaľ nezaznamenala žiadne vážne narušenie poriadku

Pokiaľ by došlo k mimoriadnym udalostiam, bude o nich polícia informovať.

Bratislava 25. mája (TASR) - Polícia v súvislosti s eurovoľbami nezaznamenala zatiaľ žiadne vážne narušenie poriadku. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Baloghová.



Voľby do Európskeho parlamentu majú z hľadiska polície pokojný priebeh. "Do dnešného rána sme prijali v súvislosti s voľbami šesť podnetov, ktoré preverujú príslušné zložky polície. Dnes sme zatiaľ prijali šesť podnetov, ktoré sa týkajú správania občanov vo volebných miestnostiach a podobne," priblížila.



Pokiaľ by došlo k mimoriadnym udalostiam, bude o nich polícia informovať. Celkové výsledky bude prezentovať viceprezident Policajného zboru Róbert Bozalka na spoločnej nedeľnej (26. 5.) tlačovej konferencii po vyhodnotení volieb.