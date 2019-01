Polícia žiada verejnosť a médiá o nešírenie hoaxu o únosoch detí

V minulosti sa objavilo niekoľko prípadov, keď maloleté osoby povedali svojim rodičom o osobách, ktoré ich mali volať do vnútra vozidla, avšak nikdy sa hrozba ani len pokusov o únos nepotvrdila.

Bratislava 16. januára (TASR) - Polícia žiada verejnosť a médiá o zastavenie šírenia hoaxu o únosoch maloletých osôb na Slovensku. Zvýšený nárast jeho šírenia zaznamenala v uplynulom období. Polícia zdôrazňuje, že k únosom maloletých a mladistvých osôb na území Slovenskej republiky nedochádza. Pripomína, že šírenie poplašnej správy je trestný čin. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



"Šírenie hoaxu dosiahlo neúnosnú mieru," konštatuje polícia, podľa ktorej nepravdivú správu zdieľajú ľudia na sociálnych sieťach. Policajný zbor už podľa Slivku tento hoax niekoľkokrát dementoval. "K únosom maloletých a mladistvých osôb na území Slovenskej republiky nedochádza. Najčastejšími dôvodmi ich nezvestnosti sú úteky z domu, úteky so starším partnerom a takzvané rodičovské únosy," zdôrazňuje Slivka.



Dodáva, že v minulosti sa objavilo niekoľko prípadov, keď maloleté osoby povedali svojim rodičom o osobách, ktoré ich mali volať do vnútra vozidla, avšak nikdy sa hrozba ani len pokusov o únos nepotvrdila. "Napriek tomu Policajný zbor takéto prípady nikdy nepodceňuje a z bezpečnostno-preventívneho charakteru o nich informuje. Z toho vyplývajú občasné upozornenia miestnych obyvateľov, napríklad prostredníctvom obecného rozhlasu," uviedol Slivka.



Polícia žiada verejnosť a médiá, aby šírili túto informáciu, ktorá bude zverejnená aj na našich sociálnych sieťach. "Zároveň prosíme médiá, aby v súvislosti s touto témou nepoužívali formulácie 'malo dochádzať k únosom', prípadne 'údajné únosy'," doplnil Slivka.



Policajný zbor podľa jeho slov pristupuje k šíreniu akýchkoľvek hoaxov nekompromisne. "Potvrdzuje to nedávne zriadenie novej facebookovej stránky 'Hoaxy a podvody - Polícia SR'. Pripomíname, že šírenie poplašnej správy je trestným činom, za ktorý je možné uložiť trest až na dva roky, prípadne za istých podmienok až na osem rokov," poznamenal Slivka.