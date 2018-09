Politici by sa nemali hrať na sudcov, zhodli sa B. Bugár a B. Kollár

Béla Bugár zdôraznil, že nie je jedno, aký signál politici vysielajú, ani čo vysielajú médiá. Aj oni môžu podľa neho prispievať k nedôveryhodnosti polície.

Bratislava 30. septembra (TASR) - Politici by sa vo svojich vyjadreniach k vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej nemali hrať na prokurátorov a sudcov. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 sa na tom zhodli predseda koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár a predseda opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár. Bugár zdôraznil, že nie je jedno, aký signál politici vysielajú, ani čo vysielajú médiá. Aj oni môžu podľa neho prispievať k nedôveryhodnosti polície.



"Ak budú (politici a médiá - pozn. TASR) vysielať signál, že dobre, chytili teraz ôsmich, ale stále to ešte nie je o objednávateľovi, je to negatívna informácia. A pritom všetci vieme, že je to prvý krok," myslí si Bugár. Nechcel by však, aby bol vzťah vlády k médiám taký, ako v Poľsku alebo Maďarsku.



V tejto súvislosti sa ohradil proti niektorým vyjadreniam predsedu najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD Roberta Fica. "Povedal som pánu predsedovi, že keď som s ním na tlačovke, neželám si, aby spomínal Sorosa, alebo Sorosove deti, lebo sa otočím a odídem," povedal Bugár s tým, že koaličné strany sú veľmi rôznorodé a nemusia sa zhodovať vo všetkých názoroch.



Obaja politici ocenili prácu nového policajného prezidenta Milana Lučanského. "Je tam pár mesiacov a začali sa diať veci, ktoré boli predtým nemysliteľné. Ako politik sa na to môžem pozerať len zvonku, ale zdá sa mi, že postup, akým sa teraz uberá polícia, je správny," vyhlásil Kollár. Podľa neho je to dôkaz, že nie je potrebný nový spôsob voľby policajného prezidenta, dôležité je len, aby tam bol slušný človek.



Kollár je presvedčený, že šéfa polície by mal aj naďalej vyberať minister vnútra. "Teraz o tom rozhoduje minister, potom o ňom bude rozhodovať výbor. Stále sú to politici a stále má väčšinu koalícia," konštatoval. Súhlasí však, aby mal policajný prezident väčšie právomoci. Bugár obhajoval vládny návrh, podľa ktorého má byť na vymenovanie policajného šéfa potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra vnútra.