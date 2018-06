Politici sa začali venovať interrupciám, zasadli za okrúhly stôl

Predseda Smeru-SD Robert Fico nedávno povedal, že na zmenu interrupčného zákona nie je spoločenská objednávka.

Bratislava 27. júna (TASR) - Novela zákona o umelom prerušení tehotenstva bude taký dobrý zákon, že ho podporí veľa poslancov. Pre TASR to uviedol Ján Podmanický (Smer-SD), ktorý o legislatívnej iniciatíve začal rokovať s politikmi, ministerstvami aj právnikmi.



Poslanci, ktorí chcú zmeniť interrupčný zákon, už zasadli za okrúhly stôl. Tento týždeň sa pri ňom stretli členovia Smeru-SD, SNS, OĽaNO, Sme rodina aj Richard Vašečka (nezaradený). "Boli tam aj zástupcovia mimovládok, ministerstiev a chceme prizvať aj predstaviteľov Mosta-Híd," avizuje Podmanický.



Okrúhle stoly budú pokračovať celú jeseň. Výsledkom má byť novela priechodná parlamentom. "Detaily nejdem konkretizovať. K téme chceme pristúpiť zodpovedne," uistil Podmanický, podľa ktorého je v hre aj ústavná zmena, o ktorej hovoril podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár.



Predseda Smeru-SD Robert Fico nedávno povedal, že na zmenu interrupčného zákona nie je spoločenská objednávka. Expremiér zároveň nechce, aby na Slovensku vznikol čierny trh s umelými prerušeniami tehotenstva, ani aby ženy chodili za interrupciami do zahraničia. Na druhej strane, rešpektuje iný názor na túto tému. Podmanický predpokladá, že v kultúrno-etických otázkach budú mať poslanci voľnú ruku.



Šéf poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák, ktorý je zároveň gynekológ, už skôr povedal, že zákon o interrupciách by sa meniť nemal. Ten súčasný považuje za dobrý, termíny v ňom majú svoje opodstatnenie a téme navyše politika škodí. "Myslím si, že o takejto veci nemajú rozhodovať politici, ale ženy a odborná verejnosť. Navyše ako gynekológ si tiež myslím, že zákon by sa meniť nemal. Ten súčasný je dosť prísny a je dobrý," povedal pre TASR a poukázal na klesajúci trend pri interrupciách.



Sprísnenie zákona o interrupciách mali poslanci na stole aj pred niekoľkými dňami. Stopli ho, ale viacerí zákonodarcovia sa téme chcú venovať ďalej. Podľa podpredsedu Smeru-SD Juraja Blanára je medzi poslaneckými klubmi snaha nájsť dohodu na zmene pravidiel. Blanár mieni presadzovať ústavnú úpravu zákona. Zároveň zdôrazňuje potrebu podať pomocnú ruku tehotným ženám, aby donosili dieťa a dali ho na adopciu. Budúci adoptívni rodičia by podľa Blanára mohli napríklad matkám platiť náklady súvisiace s tehotenstvom.



Bastrnák chce presviedčať kolegov v strane aj koalícii, aby pri tejto téme počúvali najmä odborníkov a ženské organizácie. Na nápady, ktoré už odzneli v médiách, Bastrnák reaguje tým, že sa debatovať dá o čomkoľvek. "Ale toto je taká vec, pri ktorej platí, že čím menej politiky do nej vstúpi, tým lepšie," uzavrel.