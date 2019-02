Politické strany majú posledné hodiny na prihlásenie sa do eurovolieb

Hlásiť sa môžu politické strany aj koalície. Kandidačnú listinu podávajú v listinnej podobe aj elektronicky. Môžu na nej uviesť najviac 14 kandidátov.

Bratislava 23. februára (TASR) - Politické strany majú posledné hodiny na podanie kandidačných listín do májových volieb do Európskeho parlamentu. Urobiť tak môžu najneskôr v nedeľu 24. februára. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra na svojej webstránke. Eurovoľby budú na Slovensku 25. mája.



Ku kandidátke musia mať aj potvrdenie o uhradení volebnej kaucie vo výške 1700 eur. Kaucia sa vracia tým stranám alebo koalíciám, ktorých kandidačnú listinu nezaregistrujú. A tiež tým, ktoré vo voľbách získajú aspoň dve percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov.



Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.