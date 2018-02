Výzva politických väzňov: Bývalí komunisti by sa mali ospravedlniť

Účet za komunistický puč splácame podľa veteránov tretieho odboja dodnes a traumatizuje aj po 70 rokoch tisíce postihnutých.

Bratislava 25. februára (TASR) – Výročie 25. februára 1948 je príležitosťou, aby sa bývalí funkcionári a členovia KSS ospravedlnili politickým väzňom, ich vdovám a deťom s nalomenými osudmi, emigrantom aj ostatnej spoločnosti. Pri príležitosti 70. výročia komunistického prevratu to skonštatovali politickí väzni združení v organizácii Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja, III. odboj.



Za spáchané krivdy by sa podľa veteránov tretieho odboja mali ospravedlniť aj bývalí komunisti transformovaní do iných politických strán. Vyzvali tiež, aby boli potrestané zločiny komunizmu rovnako, ako sa trestali zločiny nacizmu. Apelovali aj na legislatívne, sociálne a spoločenské zrovnoprávnenie druhého - protifašistického a tretieho - protikomunistického odboja a ukončenie diskriminácie prenasledovaných komunizmom.



"Prijaté zákony Národnej rady SR na zmiernenie krívd sú zväčša deklaratívne, bývalí mukli sú sociálne aj spoločensky opäť na okraji spoločnosti, hoci práve oni strhli masku komunistického systému," uviedol podpredseda zväzu Rafael Rafaj. "Ešte aj pri okrúhlych výročiach sa do verejných diskusií namiesto najpovolanejších – bývalých politických väzňov volajú rôzni historici, analytici, komentátori - len aby pamätníci nevydali svoje svedectvo," kritizoval.



Zväz tiež vyzval na zriadenie múzea zločinov komunizmu a na väčšiu pozornosť výchovno-vzdelávacieho procesu v školách o temnej ére komunistickej diktatúry. "Slovenskú aj európsku históriu, vrátane učebníc je potrebné zbaviť marx-leninských deformácií a bludov," domnieva sa Rafaj.



Podľa organizácie spoločnosť nemôže byť k zločinom komunizmu tolerantnejšia ako k iným totalitným režimom a ich zločinom. "Komunistický puč vo februári 1948 zlomil životy aj ideály po slobode, demokracii a suverenite minimálne troch generácií. Totalitný režim bol morálne aj ekonomicky úpadkový, zvrátený, zločinecký a nereformovateľný," konštatujú vo svojom vyhlásení.



Účet za komunistický puč splácame podľa veteránov tretieho odboja dodnes a traumatizuje aj po 70 rokoch tisíce postihnutých. "Február 1948 priniesol kolektivizáciu, znárodnenie, stalinizmus, kult osobnosti, internacionalizmus, ateizmus, normalizáciu, obmedzenú suverenitu, vojenskú okupáciu, pracovné a internačné tábory, gulagy a väznice pre väzňov svedomia. Pražský centralizmus dusil slovenskú suverenitu a rozvoj národného života, Slovensko prišlo o výkvet katolíckej inteligencie. V školách sa zaviedol marx-leninský výklad histórie, v médiách cenzúra a propaganda, v spoločnosti špicľovanie a udavačstvo," pripomenul Rafaj.