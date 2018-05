A. Hrnčiar a P. Antal vstupujú do Mosta-Híd

O nových členoch má strana informovať na tlačovej konferencii za prítomnosti predsedu Bélu Bugára.

Bratislava 29. mája (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Hrnčiar a poslanec NR Peter Antal vstupujú podľa informácií TASR do strany Most-Híd. V jej poslaneckom klube pôsobia aj v súčasnosti. TASR to potvrdili zdroje z prostredia Mosta-Híd.



O nových členoch má strana informovať na tlačovej konferencii za prítomnosti predsedu Bélu Bugára. Počet poslancov klubu sa teda nezvýši, naďalej zostáva na čísle 14.



Hrnčiar je okrem poslanca a podpredsedu parlamentu aj primátorom mesta Martin. V minulosti už členom Mosta-Híd bol, potom spoluzakladal Sieť, z ktorej však neskôr odišiel a prešiel do klubu Mosta-Híd.



Antal je primátor Žiaru nad Hronom, do parlamentu prišiel ako náhradník za Gabriela Csicsaia (Most-Híd), ktorý je štátnym tajomníkom ministerstva pôdohospodárstva.