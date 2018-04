Centrálna dohoda medzi SaS, OĽaNO a KDH pre komunálne voľby nebude

Podľa slov predsedu KDH neprebehlo žiadne rokovanie o podmienkach prípadnej centrálnej dohody, dohoda bola odmietnutá bez udania dôvodu.

Bratislava 12. apríla (TASR) - Centrálna dohoda pre komunálne voľby medzi stranami SaS, OĽaNO a KDH nebude. Na sociálnej sieti to oznámil šéf mimoparlamentného KDH Alojz Hlina s tým, že kresťanským demokratom to oznámili liberáli.



"Požiadali sme o verifikáciu tejto skutočnosti aj OĽaNO, odpoveď zatiaľ neprišla. Vzhľadom k skutočnosti, že SaS a OĽaNO už spoločnú centrálnu dohodu majú, predpokladáme, že ako zodpovedné politické subjekty rešpektujúce svoje vlastne zmluvné záväzky konajú v zhode. Skutočnosť, že nechcú pristúpiť k centrálnej dohode, sme sa dozvedeli telefonicky s komentárom, že 'centrálna zmluva nebude, ale ak niekde chcete, tak sa môžete pridať'," napísal Hlina.







Podľa jeho slov neprebehlo žiadne rokovanie o podmienkach prípadnej centrálnej dohody, teda k odmietnutiu spoločnej dohody nedošlo pre prípadné nároky, podmienky, okolnosti ktorejkoľvek strany, ale dohoda bola odmietnutá bez udania dôvodu. "Kresťanskí demokrati boli pripravení rokovať o centrálnej dohode pre komunálne voľby 2018. Takáto dohoda by mala určite význam, čo sa potvrdilo aj pri VÚC voľbách. Vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že k dohode nedošlo a vyjadrujeme aj viac ako počudovanie nad tým, akým procesným spôsobom bola celá táto záležitosť vedená," odkázal Hlina.



Ako tvrdí, KDH je zodpovedný politický subjekt vedomý si svojej zodpovednosti. "V komunálnych voľbách sa budeme uchádzať o dôveru voličov rešpektujúc aktuálny stav," dodal.



Predseda SaS Richard Sulík pre TASR uviedol, že Hlinove statusy nevidí dôvod komentovať. "My sme s OĽaNO uzavreli dohodu, teraz sa ideme dohadovať s inými stranami," odkázal. Podobne reagoval aj predseda OĽaNO Igor Matovič. "Nepripadá mi vôbec zodpovedné od predsedu politickej strany, keď chce rokovať so svojimi partnermi cez Facebook," dodal.



Podpredseda SaS Ľubomír Galko vzápätí na sociálnej sieti uviedol, SaS a OĽaNO majú centrálnu dohodu na všetkých približne 3000 miest a obcí Slovenska. "Všade budeme postupovať spoločne. Vyzvali sme všetky strany demokratickej pravicovej scény, aby sa k nám pridali tam, kde majú schopných, dobrých a čestných kandidátov a kde sa pridať chcú. Zareagovalo už hnutie Sme rodina a strana Šanca, s oboma stranami už začíname rokovať. Vítaní sú aj ďalší možní partneri - KDH, Zmena zdola, OKS a NOVA, u ktorých predpokladáme, že prejavia záujem časom tiež," podotkol.







Čo sa týka novovznikajúcich strán, vítané sú podľa jeho slov aj tie, ak prejavia záujem podľa vyššie uvedených kritérií. "Rokovania už vedú aj budú viesť naši regionálni zástupcovia a regionálni zástupcovia našich partnerov. Pokladáme to za správne, lebo ľudia z regiónov by mali tvoriť svoju, regionálnu, lokálnu politiku, nemala by im byť celá diktovaná zhora," uzavrel.