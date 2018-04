Finančník I. Béreš zrejme nebude kandidovať za prezidenta SR

Vo svojom utorňajšom stanovisku píše o slzách matky, strachu syna a obavách o zdravie.

Bratislava 17. apríla (TASR) - Finančník Imrich Béreš, ktorý oznámil zámer kandidovať za prezidenta SR v budúcoročných voľbách a spustil petíciu na podporu kandidatúry, sa zrejme o najvyšší post v štáte uchádzať nebude. Naznačil to v stanovisku, ktoré v utorok večer zaslal médiám.



"Udalosti posledných dní a hodín vážnym spôsobom zasiahli do súkromia a pohody mojej rodiny. Ja osobne som bol pripravený znášať akékoľvek útoky, ale nepočítal som s tým, že budú trpieť moji najbližší," píše Béreš. Hovorí o slzách matky, strachu syna, obavách o zdravie.



"Uvedomil som si, že od mojich najbližších nemôžem vyžadovať takúto obeť. Sú to pre mňa najdôležitejší ľudia, drahší, než akákoľvek verejná funkcia. Moje odhodlanie a pripravenosť pomôcť tejto krajine nevzdávam, len ho budem realizovať tak ako doteraz," doplnil.



Béreš oznámil svoju kandidatúru v pondelok (16.4.). Chcel byť občianskym kandidátom. Či by sa do boja o palác skutočne zapojil, malo závisieť od výsledku petície, v ktorej chcel získať 30.000 podpisov od ľudí. Na tlačovej konferencii tiež odmietol medializované informácie, že mal napadnúť svoju bývalú ženu. Avizoval právne kroky.



V petičnom tíme mal Béreš emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka a Milana Kňažka, ktorý sa v minulosti tiež uchádzal o post prezidenta. Tí v utorok oznámili, že vzhľadom na medializované informácie týkajúce sa Bérešovho osobného života, ktoré podľa ich úsudku nie sú uspokojivo vysvetlené, z petičného výboru odstupujú.



Prezidentské voľby budú na jar 2019. Súčasný prezident Andrej Kiska ešte nepovedal, či sa pokúsi obhájiť svoj post. O kandidátoch už rozmýšľajú aj politické strany, zatiaľ nikoho nepredstavili. Kandidatúru už oznámil Radovan Znášik, ktorý sa chce o hlasy voličov uchádzať ako občiansky kandidát. Záujem o prezidentský palác avizoval aj bezpečnostný analytik Juraj Zábojník.