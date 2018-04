KDH vylúčilo exposlanca A. Přidala z hnutia, ten sa odvolal

Vylúčenie bolo výsledkom disciplinárneho konania, ktorému Přidal čelil.

Bratislava 17. apríla (TASR) - Exposlanec NR SR Alojz Přidal bol vylúčený z KDH. Rozhodlo o tom predsedníctvo hnutia ešte koncom marca. Vylúčenie bolo výsledkom disciplinárneho konania, ktorému Přidal čelil. Odvolal sa však, pričom tento jeho krok má odkladný účinok. Posledné slovo tak bude mať stranícky rozhodcovský súd.



Ako pre TASR uviedli z centrály KDH, Přidalovi najskôr bola ponúknutá možnosť, aby sa ospravedlnil. Ak by to urobil, jeho trestom by bolo len pokarhanie. Přidal to však omietol. Exposlanca stíhali za jeho statusy na sociálnej sieti, kde údajne klamal, uvádzal nepravdivé informácie, zverejnil súkromnú komunikáciu s predstaviteľom hnutia, ako aj súkromné telefónne číslo.



Přidal pre TASR reagoval, že spomínané hlasovanie predsedníctva prebehlo 26. marca per rollam, teda na diaľku. Desať členov predsedníctva hlasovalo za vylúčenie, jeden sa zdržal. Přidal očakáva, že jeho vylúčenie potvrdí aj rozhodcovský súd.



Ak sa tak stane, bývalý politik sa do inej strany nechystá. "Ak sa zmenia pomery v KDH a opäť bude normálny predseda, tak sa do KDH vrátim. Ale do žiadnej inej strany nepôjdem. Predsedu Alojza Hlinu považujem za politického aktivistu a nestotožňujem sa so štýlom, akým politiku robí," dodal Přidal.



Disciplinárnemu konaniu čelí aj Hlina. Podnet na neho podala europoslankyňa Anna Záborská (KDH). Tento proces zatiaľ ukončený nie je.