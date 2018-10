M. Lajčák údajne prehodnocuje kandidatúru na prezidenta SR

Pre TASR to povedal zdroj zvnútra strany Smer-SD, ktorej predstavitelia sa o Lajčákovu kandidatúru už dlhší čas usilujú. Minister to nepotvrdil.

Bratislava 30. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) už nie je vo fáze tvrdého odmietania svojej kandidatúry na prezidenta SR v budúcoročných voľbách, je výrazne nalomený a začal nad tým vážne uvažovať. Pre TASR to povedal zdroj zvnútra strany Smer-SD, ktorej predstavitelia sa o Lajčákovu kandidatúru už dlhší čas usilujú. Minister to nepotvrdil.



Predstaviteľ Smeru-SD uviedol, že Lajčáka k zmene postoja doviedli prieskumy verejnej mienky aj rozhovory s vedením strany Roberta Fica. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Boris Gandel však v reakcii pre TASR deklaroval, že Lajčák si váži podporu verejnosti, ktorá sa prejavila v prieskumoch verejnej mienky, "ale naďalej sa plánuje venovať zahraničnej politike a výzvam, pred ktorými stojí naša diplomacia, osobitne, pokiaľ ide o predsedníctvo SR v OBSE na budúci rok".



Napríklad v septembrovom prieskume agentúry Focus Lajčák v prvom kole zvíťazil. Minister v reakcii povedal, že si túto dôveru váži. "Taký prieskum vás nemôže nechať ľahostajným, nečakal som také výsledky. Vážim si, že ma ľudia vnímajú s takou vysokou mierou dôvery," vyhlásil Lajčák začiatkom októbra s tým, že zotrváva pri názore nekandidovať a venovať sa zahraničnej politike.



Podľa jeho slov nechce vstupovať do kampane, ktorá bude špinavá. Dodal, že si nevie predstaviť viesť kampaň spôsobom, že by ohováral druhých ľudí. "Alebo vôbec nechcem byť v pozícii nejakého menšieho zla. Ja sa nepovažujem za zlo," skonštatoval šéf slovenskej diplomacie.



Líder Smeru-SD Robert Fico minulý týždeň avizoval, že strana predstaví svojho kandidáta na prelome novembra a decembra.