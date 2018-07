Na Slovensku chce vzniknúť ďalšie politické hnutie - Nezávislí

Na Slovensku je zaregistrovaných vyše 150 politických strán a hnutí. Politické hnutia na Slovensku vznikajú občas aj tak, že si niekto napríklad kúpi už existujúcu stranu a premenuje ju.

Bratislava 1. júla (TASR) - Na Slovensku chce vzniknúť ďalšie politické hnutie. Má sa volať Nezávislí a v jej prípravnom výbore sú Terézia Šajgalíková z Banskej Bystrice, Peter Benč z Ľubietovej a Peter Chovanec z Banskej Bystrice. Informácie o formovaní novej strany TASR získala z webu ministerstva vnútra.



Na Slovensku je zaregistrovaných vyše 150 politických strán a hnutí. Politické hnutia na Slovensku vznikajú občas aj tak, že si niekto napríklad kúpi už existujúcu stranu a premenuje ju. Pokiaľ strana nevzniká kúpou a premenovaním už existujúcej, jej zakladatelia musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splní všetky zákonné podmienky, ministerstvo ju zaregistruje.



Pravidlá pre politické strany by sa mali meniť. Koalícia má v druhom čítaní nové pravidlá. Majú sa určiť limity na členov pre politické strany, ktoré chcú kandidovať do volieb do Národnej rady SR a Európskeho parlamentu. Novela zákona o politických stranách má tiež zabrániť kupovaniu strán, zaviesť moratórium na zmenu názvu subjektu a upraviť nakladanie s finančnými darmi. Vznik strany by právna norma nemala podmieňovať minimálnym počtom členov.