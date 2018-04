Pracovný snem Smeru-SD sa začal hymnou a minútou ticha za P. Pašku

Členovia Smeru-SD majú na sneme odsúhlasiť zmeny, ktoré by podľa predsedu Roberta Fica mali zlepšiť jeho fungovanie.

Častá 26. apríla (TASR) - Začal sa pracovný snem Smeru-SD, ktorý sa koná v Častej - Papierničke. Delegáti ho odštartovali slovenskou hymnou a minútou ticha za nedávno zosnulého bývalého predsedu NRSR Pavla Pašku.



Členovia Smeru-SD majú na sneme odsúhlasiť zmeny, ktoré by podľa predsedu Roberta Fica mali zlepšiť jeho fungovanie. Ide o zmenu stanov, ktorá má zrušiť užšie vedenie strany a kolektívnym orgánom okrem snemu má byť už iba predsedníctvo. To má byť personálne užšie, ale o právomoci nepríde.



Predstavitelia Smeru-SD vylúčili, že by sa na sneme malo hovoriť o výmene predsedu, nevidia na to dôvod. Poslanec Smeru-SD a exminister kultúry Marek Maďarič pred pár dňami povedal, že situácia v strane Smer-SD prirodzene speje do okamihu, keď sa môže stať aktuálna otázka, či bude Fico obhajovať predsednícky post, alebo nie.