Premiér podľa SaS koná v rozpore s verejným záujmom. On to odmieta

Bratislava 23. januára (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) je podľa opozičnej strany SaS najslabším porevolučným premiérom a koná v rozpore s verejným záujmom. Dokazuje to podľa nej aj jeho vyhlásenie, že osobitný odvod pre vybrané obchodné reťazce by sa mohol zrušiť. Pellegrini to odmieta a považuje vyhlásenie SaS za absurdné.



Predseda vlády podľa SaS prichádza s názorom, že osobitný odvod pre vybrané obchodné reťazce by sa mohol zrušiť, len krátko po tom, čo ho vládna koalícia aj napriek kritike schválila. "Teraz, keď je zákon platný, predseda vlády uznáva, že je zlý. No na to, aby ho koalícia zrušila, by musel ísť do krajnosti a presvedčiť poslancov strany Smer-SD, aby hlasovali spolu s opozíciou, pretože SNS zrušenie osobitného odvodu nepodporí," tvrdia predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová. Liberáli preto vyzývajú premiéra, aby "konečne zdvihol hlavu a bojoval za správnu vec".



Pellegrini považuje vyhlásenie SaS za absurdné. Ako tvrdí, nijakým spôsobom sa nevyjadril, že je za zrušenie Národnou radou SR nedávno schváleného odvodu pre obchodné reťazce. "Na utorkovom (22. 1.) stretnutí so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou hovoril o osobitnom odvode pre regulované odvetvia. Tieto dva odvody spolu nijako nesúvisia a premiér Pellegrini považuje za zarážajúce, že si Richard Sulík a predstavitelia SaS ani len poriadne neprečítajú, k čomu sa predseda vlády vyjadroval, predtým, ako dajú médiám nejaké vyhlásenie," informoval tlačový odbor Úradu vlády SR. Podľa predsedu vlády je to dôkaz predstaviteľov SaS o ich "povrchnosti s nekompetentnosti".