Progresívci oslovia Spolu s ponukou na predvolebnú spoluprácu

Štefunko tvrdí, že udalosti posledných dní spustili procesy, ktoré ich nenechávajú chladnými a menia politické rozdelenie síl.

Bratislava 4. apríla (TASR) - Strana Progresívne Slovensko (PS) osloví hnutie Spolu Miroslava Beblavého a jeho kolegov s ponukou na predvolebnú spoluprácu. Na tlačovej konferencii to oznámil šéf PS Ivan Štefunko s tým, že by malo ísť o dohodu, v ktorej sa zaviažu, že ak bude jasné, že sa jedna zo strán nevie dostať do parlamentu samostatne, spoja ja.



"Je to jasný signál pre voličov, ktorí sa nás pýtajú, kedy konečne spravíme niečo, čo našu krajinu spája a nie rozdeľuje. Už vo štvrtok (5.4.) pošleme návrh zmluvy o budúcej zmluve," avizoval Štefunko. Scenárov spolupráce je podľa jeho slov viac, má však ísť o partnerský vzťah. "Buď to bude spoločná kandidátka alebo volebná koalícia," ozrejmil.



Štefunko tvrdí, že udalosti posledných dní spustili procesy, ktoré ich nenechávajú chladnými a menia politické rozdelenie síl. "Je vysoko pravdepodobné, že najbližšie parlamentné voľby nebudú vtedy, kedy ich očakáva Smer-SD, ale budú skôr. Také sú aj očakávania voličov v uliciach," povedal Štefunko s tým, že PS nechce ignorovať ich želania.



Ak teda v súčasnosti tieto dva mimoparlamentné subjekty nebudú mať jasnú šancu dostať sa do parlamentu samostatne, mali by zvoliť spoločný postup. "Som presvedčený, že ľuďom vieme ponúknuť silnú a dôveryhodnú alternatívu, ktorá dokáže pomôcť celej krajine posunúť ju vpred a vrátiť ľuďom pocit, že politici sú tu pre nich a nie naopak," dodal šéf progresívcov.



V poslednom prieskume verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Focus, skončili obe strany hlboko pod hranicou zvoliteľnosti. Progresívci získali 1,4 percenta hlasov, Spolu 1,1 percenta. Na vstup do parlamentu je potrebných minimálne päť percent, a ak by subjekty vytvorili koalíciu, potrebovali by až sedem percent hlasov.