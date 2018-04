Rokuje vedenie Smeru. Glváč by podporil D. Sakovú za ministerku vnútra

Podpredseda strany Peter Žiga hovorí o viacerých menách, spomenul aj exministra spravodlivosti Tomáš Boreca.

Bratislava 23. apríla (TASR) - Užšie vedenie Smeru-SD a krajskí predsedovia rokujú v sídle centrály strany aj o tom, koho strana navrhne na ministra vnútra. Údajne sa spomína už iba meno štátnej tajomníčky Ministerstva vnútra (MV) SR Denisy Sakovej.



Podpredseda strany Peter Žiga hovorí o viacerých menách, spomenul aj exministra spravodlivosti Tomáš Boreca. Viacerí predstavitelia Smeru-SD sa zhodli, že meno kandidáta na ministra vnútra by mohlo byť známe v pondelok.



Premiér Peter Pellegrini má svojich favoritov, ale nechce o menách hovoriť skôr, ako rozhodne predsedníctvo. Chce, aby to bol človek, ktorý dokáže riadiť MV okamžite a nepotrebuje čas na zorientovanie sa v rezorte. Na poznámku novinárov, že opis sedí na Sakovú, povedal "možno".



Predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Martin Glváč by Sakovú podporil. Sakovú za jedného z kandidátov označil aj podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár, podľa ktorého by nominácia mohla byť známa už v pondelok, ale určite to povedať nevie. Ani on, ani Ján Podmanický nepovedal, či by Sakovú podporil. "Som pripravený podporiť takého kandidáta, ktorý presvedčí predsedníctvo, že dokáže zvládnuť tento rezort," uviedol Blanár.



Ako možný kandidát sa spomínal aj generálny manažér Smeru-SD Viktor Stromček, ten však o post záujem nemá. Nemyslí si, že by bolo dobré spojiť funkciu manažéra s exekutívnou. Hovorilo sa aj o šéfovi finančnej správy Františkovi Imreczem, ten však údajne ponuku ani nedostal. Blanár nechce o menách veľmi hovoriť, kandidátom bude podľa jeho slov ten, na ktorom sa strana dohodne.



Ministerka kultúry Ľubica Laššáková tvrdí, že mená možných kandidátov nepozná. Saková by podľa nej možno bola dobrá ministerka. "Uvidíme," poznamenala.



Vicepremiér pre investície Richard Raši tiež nechcel hovoriť, aké mená sú v hre. Sakovú pozná podľa referencií, tie má na ňu dobré. Niektorí jeho kolegovia s ňou spolupracovali užšie. "Pokiaľ skonštatujú, že jej práca bola vykonávaná kvalitne, tak ja s tým určite problém nebudem mať. Ale nechcem predbiehať," poznamenal Raši.



Exminister vnútra a podpredseda strany Robert Kaliňák si nemyslí, že sa v pondelok verejnosť dozvie nomináciu na tento post. "Rozhodnuté nie je. Ak bude rozhodnuté, budete to vedieť," povedal pri príchode do centrály Kaliňák. Predpokladá, že meno nového ministra by sa verejnosť mohla dozvedieť v najbližších dňoch.



Post ministra sa uvoľnil po tom, čo odstúpil Tomáš Drucker. Rezignoval, keď sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Rezort dočasne vedie premiér Pellegrini.