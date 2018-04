Rozhovory o povolebnej spolupráci opozičných strán nepokračujú

SaS prišla s návrhom dohody, v ktorej mali strany okrem iného odmietnuť spoluprácu so Smerom-SD, v čase, kedy boli v hre predčasné voľby.

Bratislava 7. apríla (TASR) - Rozhovory o možnej povolebnej spolupráci, ktorú ešte pred pár dňami počas vládnej krízy ponúkala SaS opozičným demokratickým stranám, nepokračujú. Podľa liberálov sú totiž teraz neaktuálne. TASR to potvrdila hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.



SaS prišla s návrhom dohody, v ktorej mali strany okrem iného odmietnuť spoluprácu so Smerom-SD, v čase, kedy boli v hre predčasné voľby. Po tom, ako vznikla vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD), liberáli ďalšie rokovania neiniciovali ani to neplánujú robiť.



"Záujem rokovať o dohode prejavili všetky opozičné strany okrem Sme rodina. Po tom, ako došlo k schváleniu vlády Pellegriniho, strana SaS ďalšie rokovania neiniciovala, v tomto momente sú neaktuálne a v tejto fáze ďalšie neplánujeme," uviedla hovorkyňa.



Hnutie Sme rodina uviedlo, že spomínané rokovania sa nekonali. Na otázky o spolupráci odpovedalo hnutie tým, že jeho cieľom je pomáhať ľuďom, a tak podporuje aktivity a legislatívne návrhy strán, ktoré k takejto pomoci podľa jeho názoru prispievajú.



"Bez ohľadu na to, či sú z koalície, alebo opozície. Na báze pomoci ľuďom sa vieme, chceme a sme pripravení spájať s inými politickými subjektmi. S opozičnými stranami SaS a OĽaNO sme takto bez problémov spolupracovali už viackrát," doplnilo Sme rodina.



O spolupráci hovorí pravidelne aj líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Počas vládnej krízy, kedy sa hovorilo aj o predčasných voľbách, spomínal, že dozrel čas na nové SDK. Hovoril o potrebe spojiť sily opozičných strán. Na otázky TASR o spolupráci zatiaľ hnutie neodpovedalo.



SaS je rozhodnutá ísť do volieb samostatne, či už budú predčasné, alebo riadne. Koaličné rokovania budú podľa nej na programe hneď po voľbách. V dohode o povolebnej spolupráci, ktorú pôvodne navrhovala, sa mali strany zaviazať, že nebudú spolupracovať so Smerom-SD a kotlebovcami a že nebudú tolerovať korupciu.