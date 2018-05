Strana NAJ chce na Slovensku zaviesť štátny kapitalizmus

Zavedený kapitalizmus považuje pre väčšinu ľudí za nevýhodný, pretože sa im žije horšie ako v minulosti.

Bratislava 7. mája (TASR) - Raný kapitalizmus sa na Slovensku neosvedčil. Vo svojom stanovisku to uvádza strana NAJ. Zavedený kapitalizmus považuje pre väčšinu ľudí za nevýhodný, pretože sa im žije horšie ako v minulosti. Strana preto plánuje zaviesť štátny kapitalizmus.



Podľa NAJ bol socializmus pre väčšinu ľudí lepší ako kapitalizmus. Poukazuje v tejto súvislosti na dostupné byty, bezplatné zdravotníctvo či prijateľnú úroveň cien potravín do roku 1989. Strana súčasne poukazuje na súčasné nízke zárobky.



„Preto NAJ nekompromisne zavedie štátny kapitalizmus, ktorý ponechá trhový mechanizmus, ale štát začne zasahovať veľmi proaktívne do hospodárskych odvetví, ako je energetika a poľnohospodárstvo, kde zavedieme potravinovú sebestačnosť," uvádza sa v stanovisku, podľa ktorého chce strana vyvlastniť energetické monopoly a vodárne a rozbehne výstavbu štátnych nájomných bytov na celom Slovensku. Sľubuje aj bezplatné zdravotníctvo a modernizáciu štátnych nemocníc.