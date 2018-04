Politológ: V lete k nám chodí z Donbasu na nákupy 30.000 ľudí

Vláda v Kyjeve zaviedla hospodársku blokádu oblastí kontrolovaných proruskými separatistami začiatkom minulého roka. EÚ medzičasom pripustila, že blokáda oslabila ukrajinskú ekonomiku ako celok.

Kyjev 13. apríla (TASR) – Ukrajinská vláda sa snaží zabrániť humanitárnej katastrofe v konfliktných častiach Donbasu aj tým, že napriek existujúcej hospodárskej blokáde umožňuje ľudom z "okupovaných oblastí" nakupovať potraviny a iný tovar na územiach pod kontrolou Kyjeva.



Pre TASR to povedal ukrajinský politológ Oleksij Haraň, pôsobiaci na Národnej univerzite Kyjevsko-mohyljanskej akadémie a vo Fonde pre demokratické iniciatívy.



Vláda v Kyjeve zaviedla hospodársku blokádu oblastí kontrolovaných proruskými separatistami začiatkom minulého roka. Európska únia medzičasom pripustila, že blokáda oslabila ukrajinskú ekonomiku ako celok.



"V súčasnosti platí obchodná blokáda, avšak tá nezahŕňa humanitárny kontext. Množstvo ľudí, najmä v lete – vtedy až 30.000 denne – prekročí deliacu líniu, aby si tu nakúpilo potraviny a spotrebný tovar. Takže blokáda nie je úplná; Ukrajina chce takto zabrániť humanitárnej katastrofe," poznamenal kyjevský profesor.



Na otázku o možnom psychologickom rozdelení medzi obyvateľstvom v hlavnej časti Ukrajiny a oblastiach pod kontrolou separatistov Haraň reagoval, že sociologické prieskumy na Ukrajine v súčasnosti nevykazujú známky nepriateľstva voči ľuďom na východe.



"Počet vnútorne vysídlených osôb z Donbasu momentálne dosahuje možno 1,5-1,8 milióna. Sú to obyčajní ľudia a na Ukrajine voči nim nevládnu nepriateľské nálady," konštatoval Haraň.



Podľa neho je priskoro uvažovať o reintegrácii obyvateľstva Donbasu, keďže najprv treba dosiahnuť mierové riešenie konfliktu a k nemu vedie dlhá cesta.



"Ak príde mierová misia, tak to celé určite nepotrvá menej než dva roky. V podstate rovnaký model sa uplatnil aj vo Východnom Slavónsku v Chorvátsku, kde dostala prechodná správa OSN mandát na dva roky," vysvetlil ukrajinský politológ. "Bude to dlhý proces, keďže títo ľudia žijú pod vládou vojenského režimu a v situácii totálnej informačnej blokády," dodal.



